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Red Bull Music Festival Istanbul 1-15 Ekim'de

- Geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Red Bull Music Festival Istanbul, bu yıl da 1-15 Ekim'de müzikseverleri ağırlayacak - Red Bull Music Festival Istanbul’da şimdiden yerini almak isteyen müzikseverler için biletler, 12 Temmuz itibarıyla Biletix’te avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu

Red Bull Music Festival Istanbul 1-15 Ekim'de
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İSTANBUL (AA) - Geçen yıl ilki gerçekleştirilen ve büyük ilgi gören Red Bull Music Festival Istanbul, bu yıl da 1-15 Ekim'de müzikseverlere keyifli bir deneyim yaşatacak. Pozitif organizasyonuyla düzenlenecek olan Red Bull Music Festival Istanbul’da şimdiden yerini almak isteyen müzikseverler için biletler, 12 Temmuz itibarıyla Biletix’te avantajlı fiyatlarla satışa sunuldu.

Red Bull açıklamasına göre, dünyanın pek çok şehriyle birlikte İstanbul’da da geçen yıl ilk kez düzenlenen ve müzikseverlere özgün müzikal deneyimler sunan Red Bull Music Festival Istanbul’un ikincisi, 1-15 Ekim'de gerçekleşecek.

Red Bull’un müzikteki yenilikçi misyonunu üstlenecek olan festival, 5 benzersiz konsept ile 6 ayrı mekana ve 15 güne yayılarak müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşatacak.

Şehrin ruhuna uygun müzikal programların yer aldığı festivalde; elektronik dans müziğini fütüristik açıdan ele alan Futurave Night konseptinin yanı sıra, synthesizer müziğe odaklanan Aposynthesis Night, hip hop müziğin Berlin- İstanbul yolculuğuna tanık olunacak Kan Kardeşler Gecesi, Afrika müziğinin farklı isimlerini bir araya getiren Alpha Beat Night ve Vogue kültürünün parıltılı dünyasını yansıtan Ballroom Night gibi benzersiz müzik deneyimlerine sahne olacak.

- Red Bull House of Music 15 gün boyunca açık olacak


Festival kapsamında sergilerin, radyo programlarının, canlı performansların ve atölyelerin yer alacağı Red Bull House of Music de müzikseverler için 15 gün boyunca açık olacak.

Şehrin en özel noktalarında 90’dan fazla sanatçıyı ağırlamaya hazırlanan festival, açılışından son anına kadar tutkuyla takip edilecek bir programla, müziğin ahengiyle 15 gün boyunca İstanbul’u saracak. Red Bull Music Festival Istanbul’un biletleri avantajlı fiyatlarla Biletix’te satışta çıktı.

6 Ağustos’a kadar avantajlı fiyattan satılacak biletler için meraklısına kombine bilet seçeneği de mevcut.

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Red BullRed Bull Music Festival Istanbul
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