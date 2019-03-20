Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Trabzon mersin reklam dünya
Google'a ceza
Google'a “milyarlık“ ceza
5 milyonluk yem bitkisi
5 milyonluk yem bitkisi
Hepsiburada’ya yeni CEO
Hepsiburada’ya yeni CEO
Her ses bir nefes
Her ses bir nefes
İkinci ödülü aldı
İkinci ödülü aldı

Red Bull Music ile "2019" kulübü bir geceliğine dönüyor

- Red Bull Music, 1990’lı yıllarda İstanbul gece hayatında bilinen "2019" kulübü bir geceliğine tekrar canlandırıyor

Red Bull Music ile
banner17

İSTANBUL (AA) - Red Bull Music, 1990’lı yıllarda İstanbul gece hayatında bilinen "2019" kulübü bir geceliğine tekrar canlandırıyor.

Red Bull Music'ten yapılan açıklamaya göre, 1980’li ve 1990’lı yıllarda İstanbul’un eğlence anlayışına yön veren isimlerden biri olan Ceylan Çaplı’nın Mehmet Cavcı ile beraber hayata geçirdiği dönemin efsane kulübü “2019” Red Bull Music kürasyonuyla bir geceliğine geri dönüyor.

"Geleceğin kulübü" olarak lanse edilen ve dekoru, müzikal programlaması ve özel şovlarıyla bu iddianın altını dolduran 2019’un müdavimleri ve de o günlere şahit olamamış müzikseverleri aynı çatı altında buluşturacak olan etkinlik, 19 Nisan saat 20.19’dan itibaren Ayazağa Caddesi 4/A Maslak’ta gerçekleştirilecek.

Geçmişteki eğlence anlayışıyla bugünkü eğlence ve müzik kültürü arasında köprü kuran Red Bull Music, 1990’lara damgasını vuran 2019 kulübünün ruhunu tekrar yaşatacak. Etkinlikte, 2019’un kabininde daha önce yer almış efsanevi DJ’ler Derrick May, Dimitri, U.F.U.K., CURE-SHOT gibi isimlerin yanı sıra yeni jenerasyondan birçok önemli isim kabinde olacak.

Kulübün ortaklarından Mehmet Cavcı’nın da performans göstereceği Red Bull Music etkinliğinde, katılımcıları pek çok sürpriz bekliyor. Seyircinin yaşadığı müzikal deneyimlere özgünlük katmayı amaçlayan Red Bull Music kürasyonuyla düzenlenen 2019 gecesinin biletleri ise Biletix’te bulunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Red Bull
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5