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Red Bull Salt Rush için geri sayım başladı

- Türkiye'de ilk kez hem suda hem de tuzda gerçekleştirilecek kitesurf yarışı Red Bull Salt Rush, 25 Mayıs'ta Tuz Gölü'nde düzenlenecek

Red Bull Salt Rush için geri sayım başladı
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İSTANBUL (AA) - Türkiye’de ilk kez hem suda hem de tuzda gerçekleştirilecek kitesurf yarışı Red Bull Salt Rush, 25 Mayıs'ta Tuz Gölü'nde gerçekleştirilecek.

Red Bull'un açıklamasına göre, Tuz Gölü'nün ev sahipliğinde Türkiye'de ilk kez Red Bull Salt Rush sayesinde kitesurf sporcuları hem tuzda hem de suda mücadele edecek.

Türkiye'nin en zorlu kitesurf etkinliğinde, 25 Mayıs'ta dünyanın en ünlü sporcuları Tuz Gölü semalarını renklendirecek. Tuz Gölü'nün etkileyici atmosferi ve doğa şartlarında yapılacak bu yarışta yer almak isteyen sporcular, RedBull.com/SaltRush adresinden kayıtlarını yapabilecek.

Yarışmacıların 20 kilometrelik parkurda dayanıklılıklarının, tuz üstünde kayarken de yeteneklerinin sınanacağı Türkiye'nin en zorlu kiteboard yarışı Red Bull Salt Rush'ta Türkiye'nin ve dünyanın en iyi kitesurf sporcuları mücadele edecek. Milli sporcu Bilge Öztürk de Red Bull Salt Rush'a katılacak.

Kitesurf sporunu Ege ve Akdeniz kıyılarından, daha önce kitesurf yapılmamış Tuz Gölü'ne taşıyan etkinlikte, kitesurf severler, rengarenk kite'ları ile alışılagelmemiş bir deneyim yaşayacak.

Tuz ve su üzerinde kitesurf slalom disiplininde gerçekleştirilecek etkinlikte en iyi derece yapan ilk üç yarışmacı sürpriz hediyelerin sahibi olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Red BullSalt RushTuz Gölü
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