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Red Bull Summer Bash partisi

- Sadece yazın raflarda olacak Red Bull Summer Edition'a özel Red Bull Summer Bash partisi gerçekleştirildi

Red Bull Summer Bash partisi

İSTANBUL (AA) - Sadece yazın raflarda olacak Red Bull Summer Edition’a özel Red Bull Summer Bash partisi gerçekleştirildi.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, sadece yazın raflarda olacak olan Red Bull Summer Edition’a özel Red Bull Summer Bash partisi Les Ottomans Kuruçeşme Oteli’nde yapıldı.

Red Bull Summer Edition’ın acai üzümü ve hindistan cevizli tadından ilham alan partide, iki farklı DJ’in farklı ortamlarda gerçekleştirdiği performanslarla katılımcılar eğlendi.

Red Bull Summer Bash partisinde acai tarafını seçenler Cuban Band ile hindistan cevizini seçenler ise bir Rain Lab’in müzikleriyle keyifli vakit geçirdi. İki parti birleştiğinde ise İnan Batman sahneye çıktı.

Partiye Hakan Akkaya, Aslı Bekiroğlu, Nilperi Şahinkaya, Kaan Sekban, Doğuş Çabakcor, İlayda Akdoğan, Gözde Mutluer, Yusra Geyik, Niyazi Erdoğan, Burak Demir ve Duygu Genç başta olmak üzere sanat, spor ve cemiyet hayatının pek çok ünlü isimi katıldı.

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Red BullRed Bull Summer Bash Partisi
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