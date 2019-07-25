Red Bull Uçuş Günü için geri sayım başladı

İSTANBUL (AA) - Tüm dünyada büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü, İstanbul’da 4 Ağustos’ta başlayacak.



Red Bull açıklamasına göre, Red Bull Uçuş Günü İstanbul’a büyük bir festival yaşatacak. Tüm dünyada büyük ilgi gören Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos’ta saat 11.00’de 6 yıl aradan sonra İstanbul’da düzenlenecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, birbirinden ilginç el yapımı uçuş aracına sahip 40 cesur takım, uçabildiği kadar uçacak. Çok sayıda katılımcının yerinde ücretsiz olarak izleyebileceği Red Bull Uçuş Günü, Caddebostan Plajı’nda gerçekleştirilecek.





- Burcu Esmersoy sunacak, 8 kişilik jüri karar verecek





Açıklamaya göre, dörder kişilik takımların kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğindeki rampadan suya atlayarak uçabildikleri kadar uçmaya çalıştıkları etkinlikte, şampiyonu 8 kişiden oluşan bir jüri belirleyecek.



Burcu Esmersoy ve Emre Karayel’in yerinden yapacakları sunumla, büyük bir kalabalığın ücretsiz takip edeceği etkinlikte birinciyi belirleyecek jüride “Müge Boz, İbrahim Selim, İlayda Alişan, profesyonel pilot Yağmur Sarıoğlu, Ogeday Girişken, havacılık dünyasının yakından tanıdığı uçak mühendisi Muhammed Yılmaz ve Red Bull sporcuları Ayşe Begüm Onbaşı ile Kübra Dağlı yer alıyor.



İstanbul’da son olarak 2013 yılında yapılan Red Bull Uçuş Günü, 140 bin kişiyi Caddebostan Sahili’nde buluşturmuş ve Angara Bird isimli takım birinciliği 30 metre ile Türkiye rekorunu kırarak elde etmişti.



