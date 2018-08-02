Red Dot’tan Ferrari’ye

İSTANBUL (AA) - Ferrari, Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında, “Best of the Best” (En İyinin de İyisi) ödülüne layık görüldü.

Ferrari'den yapılan açıklamaya göre, otomotiv endüstrisinin en önemli ve prestijli organizasyonlarından biri olarak dikkati çeken "Red Dot Tasarım Ödülleri"nin 2018 sonuçları açıklandı.

Bu yıl devrim niteliğinde tasarım öğelerine sahip Portofino ile “Best of the Best” (En İyinin de İyisi) ödülüne layık görülen Ferrari, üst üste tam 4 kez ödül alarak önemli bir başarıya imza attı.

Almanya, Essen’deki Aalto Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen törende, uluslararası jüri üyeleri “Etkileyici bir gelişimi benimseyen Ferrari Portofino heyecan verici bir tasarım dili ile insanları hayretler içinde bırakıyor. Açılır sert tavanın kullanılması ise bu otomobil için en iyi çözüm. Markanın asla vazgeçmediği zarafet bu araçta da malzeme ve işçilikte kaliteden hiç ödün verilmeyerek gözler önüne serilmiş. Ferrari Portofino, geleceğe ışık tutan özgün yaklaşımların mükemmel bir şekilde beden bulmuş halidir.” yorumunda bulunarak Portofino'yu övdü.

Öte yandan "fastback" siluetiyle gözlere hitap eden Ferrari 812 Superfast ve 2005 yılında devreye alınarak pistlerdeki araştırma-geliştirme çalışmalarına işaret eden XX programının öncüsü FXX K EVO da, Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında ödül alarak, gala gecesine damgasını vurdu.