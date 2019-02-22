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Reeder, ilk akıllı cep telefonu "P 13 Life"ın üretimine başladı

- Türkiye'nin cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder'in Samsun'daki fabrikasında üretilen ilk akıllı cep telefonu olan "P 13 Life", Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun onayının ardından piyasaya sürülecek - "P 13 Life"ın iç pazarın yanı sıra Romanya, Afrika ve Dubai'de de satışa sunulması planlanıyor - Reeder Samsun Operasyon Merkezi Genel Müdürü Yunus Hakan Binoz: - "Türkiye'de üretilen ve yerli malı olan ürünün fiyatı da uygun olacak. Ciddi bir pazar payına sahip olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikleri de çok iyi"

Reeder, ilk akıllı cep telefonu
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SAMSUN (AA) - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Yerli akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder, Samsun'daki fabrikasında üretilen ilk akıllı cep telefonu olan "P 13 Life"ı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) onayının ardından piyasaya sürmeyi planlıyor.

Türkiye'nin akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar firması Reeder'ın geçen yıl Samsun'da açtığı, ilk etapta 180 kişinin istihdam edildiği fabrikada tuşlu cep telefonu "F1"in ardından ilk akıllı cep telefonu olan "P 13 Life" da üretim bandına girdi.

Reeder Samsun Operasyon Merkezi Genel Müdürü Yunus Hakan Binoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akıllı telefon serisinin ilk ürünü olan "P 13 Life"ın üretimine başladıklarını söyledi.

Telefonda Android 8.1 işletim sistemi kullandıklarını, bunun da telefonu yüksek hızlara taşıdığına işaret eden Binoz, "Bu bize büyük hız ve güvenilirlik kazandırıyor. Çünkü bu, en yeni sürüm." ifadesini kullandı.

Binoz, başlangıç olarak telefon modelinin günde 250, yılda ise 70 bin civarında üretileceğini belirtti.

Özellikle yaşlı, çocuk ve şirketlerin hedeflendiği "F1" modelinden sonra ilk akıllı telefonlarının "P 13 Life" olduğunu aktaran Binoz, şöyle devam etti:

"Bu model, burada ürettiğimiz ilk akıllı telefonumuz. Türkiye'de üretilen ve yerli malı olan ürünün fiyatı da uygun olacak. Ciddi bir pazar payına sahip olacağını düşünüyorum. Çünkü özellikleri de çok iyi. Geçen yıl mayıs ayında açıldı burası. Bir yılı doldurmamış bir süre içinde böyle bir hızla piyasaya girmek, benim için büyük önem arz ediyor. Telefon, BTK onayının ardından piyasaya çıkacak. Bu da yaklaşık bir aylık bir süre. Bir ay içinde bu ürünü piyasaya süreceğiz. "

Binoz, yüzde 60 yerli olan telefonu iç pazarın yanı sıra Romanya, Afrika ve Dubai'de de satışa sunacaklarını söyledi.

Telefonun teknik özelleri hakkında bilgi veren Binoz, en güncel yazılıma sahip telefonun tüm uygulamaları desteklediğini vurgulayarak, cihazın ön kamerasının 5 MP, arka kamerasının 8 MP, ekran boyutunun 5,7 inç olduğunu, 1 GB RAM, artırılabilir 16 GB dahili depolama ve 2500 mAh bataryası bulunacağını kaydetti.


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