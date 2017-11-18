Refah 10 yıl aradan sonra ilk kez Filistin Yönetimi’nin kontrolünde geçişlere açıldı

GAZZE (AA) – Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah sınır kapısı 10 yıl aradan sonra Fetih ile Hamas hareketleri arasında varılan uzlaşma sonucu ilk defa Filistin Yönetimi kontrolünde geçişlere açıldı.



Mısır makamları, bugünden itibaren pazartesiye kadar insani durumlar için Refah Sınır kapısının açıldığını, ayrıca 7 yakıt tankerinin geçişine izin verildiğini duyurdu.



Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Müfit el-Hasayine, Refah Sınır Kapısında düzenlediği basın toplantısında, sınır kapısının Filistin Yönetimi kontrolünde geçişlere açılmasını takdir ederek, "Bugün bu açılışın Filistin Uzlaşı Hükümeti'nin Gazze’de görevi devralmasından bu yana ilk çalışması olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Hasayine, Filistin Yönetimi olarak Gazze’deki tüm sorumlulukları devralmaya hazır olduklarına bir kez daha vurgu yaparak, Kasım’ın 21’inde Mısır’ın başkenti Kahire’de Filistin uzlaşısı için bir araya gelecek olan Filistinli gruplara uzlaşı müzakerelerinin sonuçlanması için destek çağrısında bulundu.



Filistin iç bölünmüşlüğünün Gazze’deki insani durumun daha da kötüleşmesine neden olduğunun altını çizen Hasayine, Gazze’de on binlerce insanın başta sağlık sorunları ve eğitim olmak üzere insani nedenlerden yurt dışına çıkması gerektiğini belirtti.



Hamas tarafından yönetilen Gazze’deki İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Gazze’de insani durumlar nedeniyle yurt dışına çıkmak için 16 bin kişinin başvuru yaptığı belirtiliyor.



Öte yandan Hamas kontrolündeki İçişleri Bakanlığı, Filistin Yönetimi kadrolarının tam olarak hazır olmamaları sebebiyle dışarıdan geçişlerin güvenli bir şekilde sağlanması için destek verdiklerini bildirdi.



Mısır makamlarından ise şu ana kadar sınır kapısının daimi geçişler için açık kalıp kalmayacağı konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hamas ve Fetih heyetleri, Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Bu kapsamda, Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti, en geç 1 Aralık 2017 tarihine kadar Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de tüm görevlerini yerine getirecek.

