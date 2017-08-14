Refah Sınır Kapısı Gazzeli hacı adayları için açıldı

GAZZE (AA) - Mısır, hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a geçecek Gazzeliler için Refah Sınır Kapısı'nı geçici olarak açtı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Kapıları İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mısır makamlarının, Refah Sınır Kapısı'nı bu sabah Gazzeli hacı adaylarının Suudi Arabistan'a geçişi için açtığı kaydedildi.



Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı sorumlusu Hişam Advan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yaklaşık 800 hacı adayının sınır kapısından geçiş yapacağını ve kapının hacı adayları için 4 gün açık kalacağını belirtti.

Sınır Kapıları İdaresi, bu yılki Gazzeli hacı adaylarının sayısının yaklaşık 2 bin 500 kişi civarında olduğunu belirtiyor.



Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.