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Refah Sınır Kapısı iki günlüğüne açılacak

- Mısır makamları, Gazze sınırındaki Refah kapısını Kurban Bayramı dolayısıyla 27-28 Ağustos'ta "çift yönlü" olarak açacak

Refah Sınır Kapısı iki günlüğüne açılacak

KAHİRE (AA) - Mısır'ın, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlere Kurban Bayramı dolayısıyla 27-28 Ağustos tarihlerinde "çift yönlü" olarak izin vereceği bildirildi.

Filistin'in Kahire Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, "Mısır makamları, Kurban Bayramı dolayısıyla sınırda bekleyenlerin geçişi ve insani durumlar için Refah kapısının açılmasına karar verdi." bilgisi paylaşıldı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Kapıları İdaresinin açıklamasında ise "Refah kapısı, insani durumlar ve Gazzeli hacı adayları için pazar ve pazartesi günleri çift yönlü olarak açılacak." ifadesine yer verildi.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
MısırRefah Kapısı
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