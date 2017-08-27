Refah Sınır Kapısı iki günlüğüne açıldı

KAHİRE (AA) - Mısır makamlarının, Refah Sınır Kapısı'nı bugünden itibaren iki günlüğüne "çift yönlü" olarak açtığı bildirildi.

Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafı sorumlusu Hişam Advan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mısırlı yetkililer, önce hacı adaylarının geçişi, ardından da insani durumlar için bu sabah itibarıyla iki günlüğüne Refah Sınır Kapısını açtı." dedi.

Advan, sınır kapısından ilk olarak 484 Gazzeli hacı adayının geçeceğini, ardından da insani durumlar için çıkış yapılacağını belirtti. Filistinli sorumlu, bu iki günlük süre içinde Mısır tarafında mahsur kalanların da Gazze'ye geçeceğini ifade etti.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.