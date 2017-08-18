Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam İspanya Rosneft Avukat Metin Uracin
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
Yanal, Kocaman'a karşı üstün
“Marmara'nın incisi“ Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Tekirdağ tatilcileri bekliyor
Enerjisini güneşten alıyor
Enerjisini güneşten alıyor
FIFA yılın adaylarını açıkladı
FIFA yılın adaylarını açıkladı
Ödemeleri erteleme dönemi
Ödemeleri erteleme dönemi

Refah Sınır Kapısı kapatıldı

GAZZE (AA) - Mısır yönetiminin, insani durumlar için dört günlüğüne açtığı Refah Sınır Kapısı'nı kapattığı bildirildi. Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır makamlarının Gazzeli hacıların...

Refah Sınır Kapısı kapatıldı

GAZZE (AA) - Mısır yönetiminin, insani durumlar için dört günlüğüne açtığı Refah Sınır Kapısı'nı kapattığı bildirildi.

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır makamlarının Gazzeli hacıların çıkışı ve insani durumlar için dört gün önce açtığı Refah'ı bugün kapattığı belirtildi.

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan'a geçecek Gazzeliler için Refah Sınır Kapısı pazartesi günü geçici olarak açılmıştı.

Mısır yönetimi, 3 Temmuz 2013'teki askeri darbenin ardından kapattığı Refah Sınır Kapısı'nı zaman zaman kısa süreliğine açıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
FilistinGazzeRefah
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5