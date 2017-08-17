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Refah Sınır Kapısı'nın doğusunda intihar saldırısı

- Gazze sınırındaki saldırıda biri ağır 5 kişi yaralandı - Saldırıyı gerçekleştiren iki kişiden birinin öldüğü, diğerinin yaralandığı açıklandı

Refah Sınır Kapısı'nın doğusunda intihar saldırısı

GAZZE (AA) - Gazze'de Refah Sınır Kapısı'nın doğusunda gerçekleştirilen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre biri ağır 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Büzm yaptığı yazılı açıklamada, sınır şeridine yaklaştıkları sırada güvenlik güçlerince durdurulan iki kişiden birinin üstündeki bombayı patlatması sonucu öldüğünü, yanındaki kişi ile emniyet güçlerinden birkaçının yaralandığını ifade etti ancak sayı vermedi.

Büzm, Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Güvenlik kaynakları ise "tekfirci" olarak nitelenen bir örgüte mensup olduğu değerlendirilen iki kişinin Gazze'den Sina Yarımadası'na sızmaya çalışırken güvenlik güçleri tarafından durdurulduğunu, bunun üzerine üstündeki bombayı patlatan bir kişinin öldüğünü, diğerinin ise gözaltına alındığını, olayda biri ağır 5 kişinin yaralandığını kaydetti.

Hamas, Mısır ile son dönemde varılan anlaşma gereği sınır şeridindeki güvenlik tedbirlerini artırmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
GazzeMısırRefah Sınır Kapısı
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