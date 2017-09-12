"Referandum Irak'a çatışma, ötekileştirme ve katliamlar getirecek"

ANKARA (AA) - ERCAN CANBOLAT - Türkmeneli Dernekler Federasyonu (TÜFED) Başkanı Aydın Beyatlı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) 25 Eylül'de yapacağını ilan ettiği "bağımsızlık referandumu"nun Irak'a barışı değil çatışma, ötekileştirme ve katliamları getireceğini söyledi.

Beyatlı, IKBY'nin 25 Eylül'de gerçekleştirileceğini açıkladığı referandumla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Kürtler'in geçmişte Kerkük'te ve Türkmeneli bölgesinde tapu dairelerini yakmasının günümüzdeki olayların göstergesi olduğunu belirten Beyatlı, "Bize yapılan haksızlıkların karşısında hep Irak Türkmenleri olarak Kürtlerle muhatap olduğumuz zaman bir zeminde buluşalım dedik. Bizler anlaşmayla, konuşmayla ve diyalogla bunun altından kalkabileceğimizi söylediysek de maalesef pek çok kulak buna kapalı kaldı." dedi.

Beyatlı, Türkmenlere haksızlığın 15 yıldır devam ettiğini ve ayak sesleri önceden duyulan referandumun artık yapılacağının kesinleştiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Irak genelinde Araplar, Şiiler, Türkmenler, hatta ve hatta Hristiyanlar'da Kuzey Irak'taki bu referanduma antipati oluştu ve o bölgede Kürt bayraklarının yanında yabancı bayrakların dalgalanması, Kürt kardeşlerimizi bölgede yalnızlığa itmiştir."

- "Irak'ın üçüncü ana unsuruyuz"

TÜFED Başkanı Beyatlı, Irak Türkmenlerinin durumuyla ilgili de şunları söyledi:

"Irak Türkmenleri olarak Irak'ın üçüncü ana unsuruyuz ve 3 milyon Türkmen olarak hep 'Irak'ı kalkındırmak ancak birliktelik içerisinde olur.' dedik ve diyoruz. Biz Kürtsüz, Arapsız, Sünnisiz, Şiisiz yapamayız. Biz ancak Irak'ın bütün mozaiğiyle bir araya gelerek bir potada Irak'ı hak ettiği yere getirebiliriz."

- "Referandum Irak'a barışı getirmeyecek"

Kürtler'in Kerkük'ü bir oldu bittiyle kuzeydeki oluşuma katma planlarını fiiliyata dökmelerinin o kadar kolay olmayacağını dile getiren Beyatlı, bunun ilerde büyük bir çatışmaya neden olacağı endişesi taşıdıklarını vurguladı.

Beyatlı, Kürtlere seslenerek, "Bu referandum Irak'a barışı getirmeyecek tam tersine çatışmayı, ötekileştirmeyi ve katliamları getirecek. Bizim amacımız, orada ayrımcılık yapmak değil. Tam tersine bizim amacımız, Irak'ta kardeşliği ve demokrasiyi yaşatmaktır." dedi.



