SÜLEYMANİYE (AA) - İDRİS OKUDUCU - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) Goran (Değişim) Hareketi Sözcüsü Şoreş Hacı, 25 Eylül'de yapılması öngörülen referandumu desteklemediklerini çünkü kazançtan çok zarar getireceği kanaatinde olduklarını söyledi.

Hacı, AA muhabirine Süleymaniye'deki parti merkezinde referanduma neden destek vermediklerini ve yapılması halinde bölgede ne gibi yeni sorunların çıkacağına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IKBY'deki bazı siyasi partilerin meclisin dışında aldığı 25 Eylül tarihindeki referandum kararına destek vermediklerini belirten Hacı, bunun nedenleri hakkında şunları söyledi:

"Goran olarak, referandumu doğru bulmuyoruz. Bunun da iki sebebi var; birincisi tarihin belirlenmesi ve bu konu hakkında karar verecek merci meclistir. Tüm siyasi partilerin meclis çatısı altında hep birlikte buna karar vermesi lazım. Doğru bulmamamızın diğer sebebi ise referandum bir devlet kurulmadan önceki aşamadır. Kürdistan Bölgesi'nde bir devlet kurmak için yeterli altyapı ve güçlü bir zeminin varlığı söz konusu değildir."

-Referandumun zamanlaması yanlış

Referanduma giden bölgenin güçlü bir altyapısının olmadığını söyleyen Hacı,"Güçlü bir altyapı, kurumsallaşmış güçlü bir ekonomi, hükümet ve halk arasında güçlü bağ, toplumsal istikrar demektir. Bahsi edilen maddeler, bölgemizde mevcut değil. Bu yüzden, referandum için doğru bir zaman olmadığı kanaatindeyiz."dedi.

Hacı, "Halkımızın önceliği nasıl ayakta durabileceği ve geçimini sağlamaktır. Tüm projeler ekonomik krizden dolayı durmuş vaziyette. Maaşlar kesintili bir şekilde veriliyor, ekonomi çok zayıf. Evet referandum doğal hakkımız ancak ivedi bir şekilde yapılmasına gerek yok." diye konuştu.

-"Referandum kazançtan çok zarar getirecek"

Goran taraftarlarının sandıkta evet mi yoksa hayır mı diyeceği sorusuna Hacı, "Henüz bunun üzerinde nihai bir karar vermedik ancak şahsen bu referandumun başka sorunları önümüze getireceği kanaatindeyim. Zaten kördüğüm haline gelen birçok sorun varken, neden başka sorunları durup dururken çıkaralım. Hedefimiz, referandumun 25 Eylül tarihinde yapılmamasıdır. Çünkü referandum kazançtan çok zarar getirecek." görüşünü savundu.

-"Ekonomik durumumuz ve gelişimimiz, Bağdat, Tahran ve Ankara'ya bağlı"

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin ısrarla referandumdan geri adım atmayacağı sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Hacı, "Bizim güçlü bir iktisadımız yok. Ekonomik durumumuz ve gelişimimiz, Bağdat, Tahran ve Ankara'ya bağlı. Her 3 taraf da şaşırılmayacak bir şekilde referanduma karşılar. Söz konusu tarafların ekonomik bir yaptırım olarak somut adım atması halinde, halkımızın ambargo altında yaşaması mümkün değildir." dedi.

IKBY'deki siyasi krize de değinen Goran Sözcüsü Hacı, yaklaşık 2 yıldır ciddi çekişme içerisinde oldukları Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi ile başkanlık krizinin çözülmesine yönelik herhangi bir gelişmenin meydana gelmediğini ancak görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Hacı, 1 Kasım tarihinde yapılacak bölge başkanlık seçimi için de kendi adaylarının olabileceğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eğer, 1 Kasım'da başkan mevcut yasaya göre yani halk tarafından seçilirse, Goran Hareketi olarak bizim de adayımız olacak yahut başka taraflarla ortak bir aday üzerinden seçimlere gidebiliriz. Tabii

bunların hepsi henüz ihtimal."



