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Refik Hariri suikastı

- Guterres, Hariri suikastının şüphelileri hakkında kovuşturma yapan Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin görev süresini uzattı

Refik Hariri suikastı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastının şüphelileri hakkında kovuşturma yapan Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin görev süresini üç yıl uzattı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in, 1 Mart 2018'de görev süresi dolacak Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinin görev süresini üç yıllığına uzattığını açıkladı.

Dujarric, Uluslararası Lübnan Özel Mahkemesinde, 2005 yılında Hariri ve 22 kişinin ölümüyle sonuçlanan bomba yüklü araç saldırısını düzenlemekle suçlanan 4 kişiyle ilgili gıyabi yargılamanın sürdüğüne işaret etti.

Guterres'in BM'nin, mahkemenin suçluları adalet önüne çıkarma ve cezalandırma mücadelesine destek verme konusundaki bağlılığını dile getirdiği de belirtildi.


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Anahtar Kelimeler:
Antonio GuterresRefik HaririUluslararası Lübnan Özel Mahkemesi
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