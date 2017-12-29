Reina işletmecilerinden tazminat davası

İSTANBUL (AA) - Ortaköy'de, geçtiğimiz yılbaşında 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının ardından kapanan eğlence merkezi Reina'yı işleten 2 şirket, uğradıkları zararların karşılanması talebiyle İçişleri Bakanlığı aleyhine 15 milyon liralık tazminat davası açtı.

Şirketin avukatları tarafından hazırlanan ve davalı olarak da, "İçişleri Bakanlığı’na izafeten İstanbul Valiliği"nin gösterildiği dilekçe, nöbetçi İstanbul İdare Mahkemesi Başkanlığı'na sunuldu.

Dilekçede, terör saldırısının ardından işletmecilerin zarara uğradığı savunularak, "Davalıdan asıl alacağımız olan takriben 80 milyon lira kar kaybı ve diğer maddi zararlarımız, 4 milyar lira marka değer kaybımızın şimdilik 5 milyonluk kısmı ile 10 milyonluk manevi tazminatın 1 Ocak tarihinden itibaren işleyecek ticari faiziyle davalıdan alınarak müvekkile ödenmesini talep ederiz." denildi.



