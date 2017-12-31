Reina saldırısı şehidinin ismi kütüphanede yaşayacak

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ'ın Ortaköy'deki bir eğlence merkezine yönelik saldırısında şehit olan polis memuru Burak Yıldız'ın adı, Bağcılar Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'na açılan kütüphanede yaşatılacak.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, henüz 21 yaşında yaşamını yitiren şehit polis Yıldız'ın adını sonsuza kadar yaşatmak için harekete geçti.

Şehit polisin adı, saldırının yıl dönümünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce yürütülen "Polis Candır" projesi kapsamında Bağcılar Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'na açılan Z kütüphanesine verildi.

Kütüphanenin açılış törenine, Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Murat Taner, Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Başaranoğlu, şehit yakınları, polis memurları ve öğrenciler katıldı.



Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Kaymakam Eldivan, "Bu kütüphane şehidimizin adını taşıması anlamında çok önemli. Burada eğitim görecek öğrencilerimiz kütüphaneye girdiklerinde hem şehidimizi anacak hem de ismini sonsuza kadara yaşatmış olacaklar." değerlendirmesinde bulundu.



Bağcılar Belediye Başkan Yardımcısı Başaranoğlu da Bağcılar Belediyesi adına böyle bir yatırımdan dolayı emniyet yetkililerine teşekkür ettiklerini belirtti.

Törende Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz da hizmet için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür etti.

Törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Taner de "Şehit polisimiz Burak Yıldız'ın adı burada sonsuza dek yaşatılacaktır. Bu projeler yarınlara ışık olacaktır." ifadelerini kullandı.



İçerisinde internet hizmeti de olan ve dijital kitap içeriği ile zenginleştirilmiş Z kütüphane, 70 metrekare alanı kapsıyor. 33 öğrencinin aynı anda kullanabileceği kütüphanede 7 bilgisayar ve bir yazıcı bulunuyor.



