Reina saldırısı şüphelisinin Danimarka'da hakim karşısında

KOPENHAG (AA) - İstanbul'da yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği Reina saldırısını gerçekleştiren DEAŞ'lı terörist Abdulkadir Masharipov'a silah ve mühimmat temin ettiği öne sürülen 42 yaşındaki İbrahimjon Asparov, Danimarka'da hakim karşısına çıktı.

Kolding Şehir Mahkemesinde zanlının Türkiye'ye iadesine ilişkin görülen ikinci duruşmaya zanlı Asparov ile avukatı video konferans yoluyla katıldı.

Hakim, şüphelinin tutukluluğunun devamına karar vererek, duruşmayı 13 Eylül'e erteledi.

Zanlı Asparov, Türkiye'nin talebi üzerine ilk olarak Danimarka Polis İstihbarat Teşkilatının (PET) devreye girmesiyle 29 Haziran'da Güneydoğu Jutland polisi tarafından gözaltına alınmış, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.



Türkiye'nin girişimiyle ikinci defa gözaltına alınan Asparov, 20 Temmuz'da çıkarıldığı mahkemeye üç polis, bir tercüman ve avukatı eşliğinde gelmişti.



Savcı Dorthe Möller-Andersen duruşmada, Türkiye tarafından Asparov'a yöneltilen suçlamaların özetini okumuş ve şüphelinin Türkiye'ye iade kararı netleşinceye kadar öncelikle 4 hafta tutuklu kalmasını istemişti.

Savcının talebini yerinde bulan hakim, İbrahimjon Asparov'un tutukluluğuna karar vermiş, Asparov'un avukatı ise bu karara itiraz etmişti.

- "İade mahkeme kararına bağlı"

Danimarka kamu yayın kurumu DR'ye konuşan Savcı Dorthe Möller-Andersen, Türkiye'nin 18 gün içinde Danimarka'ya İbrahimjon Asparov için iade isteğinde bulunması gerektiğini bildirmişti.

Türkiye'nin Asparov'un iadesine yönelik isteğinin Kraliyet Savcısı (Devlet Savcısı) tarafından olumlu karşılanması durumunda, şüphelinin bu kararı mahkemeye taşıma hakkı olduğunu belirten Möller-Andersen, iade kararının ilk olarak Şehir Mahkemesi, ardından da Temyiz Mahkemesinde görülme olasılığının bulunduğunu ifade etmişti.

Ortaköy'deki eğlence kulübü Reina'ya yılbaşı gecesi terörist Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmişti. Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmiş, Masharipov ise 17 Ocak'ta gerçekleştirilen operasyonda İstanbul Esenyurt'ta yakalanmıştı. Masharipov'a, saldırıda kullandığı silah ve mühimmatı Danimarka'da yaşayan Özbek asıllı İbrahimjon Asparov'un verdiği iddia edilmişti.