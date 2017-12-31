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Reina saldırısında yaşamını yitirenler anıldı

- Terör örgütü DEAŞ tarafından Beşiktaş'taki eğlence merkezine yönelik saldırıda hayatını kaybedenler için anma töreni düzenlendi - Anma sırasında saldırının yapıldığı iş yerinin kapısına çelenk ve karanfiller bırakıldı, üç semavi dinin temsilcileri, dualar ederek terörü lanetledi - Saldırıda ağabeyini kaybeden Tarık Arık: "Bir Müslüman başka bir Müslümanı öldürmez"

Reina saldırısında yaşamını yitirenler anıldı

İSTANBUL (AA) - Terör örgütü DEAŞ tarafından geçen yılbaşı gecesi, eğlence merkezi Reina'ya yönelik saldırıda yaşamını yitirenler anıldı.

Saldırının yapıldığı eğlence merkezinin önünde gerçekleştirilen anma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Kanada, Avusturya, Mısır ve Filistin başkonsoloslukları ve yetkilileri, saldırıda hayatını kaybedenler için hazırlanan platforma çelenk ve karanfil bırakarak terörü lanetledi.

Reina'nın ortaklarından Ali Ünal ile saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ve vatandaşlar da platforma karanfil bıraktı.

Ardından, üç semavi dinin temsilcileri, saldırıda ölenler için dua etti.

- "DEAŞ'ın dinle, Müslümanlıkla ilgisi yok"

Terör saldırısında ağabeyi Ayhan Arık'ı kaybeden Tarık Arık, anma töreninde, çok üzgün olduklarını belirterek, terörü kınadı.

Saldırıyı gerçekleştiren DAEŞ terör örgütünün dinle, Müslümanlıkla ilgisi olmadığını vurgulayan Arık, "Bir Müslüman başka bir Müslümanı öldürmez. Haykırmak istiyorum ama elimden burada konuşmaktan başka bir şey gelmiyor. Çok üzgünüz. Bir insanın bir insana bunu yapması yanlış. İnsan içer, eğlenir. Size ne? Siz mi bunun hesabını öbür dünyada vereceksiniz? Hayır. Bir Müslüman bir karıncayı bile incitmez. Burada çok sayıda yabancı insan var. Onların da canı yanıyor benim gibi. Burada bunlara söylenecek çok laf var ama ben bunları söylemeyi kendime yakıştıramadığım için söyleyemiyorum." diye konuştu.

Saldırıda bir arkadaşını kaybettiğini dile getiren Yurdagül Taşkın ise terörün dini, dili, ırkı olmadığını ifade ederek, "Çok üzgünüm, terörü şiddetle lanetliyorum." dedi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da törende bir konuşma yaptı.

Tören, konuşmaların ardından sona erdi.

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