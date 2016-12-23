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Rejim kuşatmasındaki Doğu Guta'dan muhaliflere "birleşin" çağrısı

- Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Suriyeliler düzenledikleri gösterilerde muhaliflerin tek çatı altında birleşmesini istedi

Rejim kuşatmasındaki Doğu Guta'dan muhaliflere

DOĞU GUTA (AA) - Suriye'de rejim güçlerinin kuşatması altında bulunan başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesinde düzenlenen gösterilerde muhaliflere "birleşin" çağrısı yapıldı.

Doğu Guta bölgesindeki başta Duma ilçesi olmak üzere Zemelka, Cobar ve Sakba beldelerinde, cuma namazının ardından meydanlarda toplanan yüzlerce kişi, silahlı muhaliflerin tek çatı altında toplanması için gösteri yaptı.

Göstericiler, "Birleşin", "Tek ordu benim temsilcimdir", "Halk rejimin devrilmesini istiyor", "Birliği kabul etmeyen haindir'' yazılı, Arapça ve Rusça hazırlanan pankartlar taşıdı.

Yaklaşık 500 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta bölgesi, üç yıldır Beşşar Esed güçlerinin kuşatması altında bulunuyor.

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Doğu GutaGösteriMuhalif
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