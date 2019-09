İyi bir fikre sahip olmak yetmiyor. Fikrin ürüne dönüştürülebilir olması, işlevsellik sunması ve hayatı kolaylaştırması gerekiyor. Bu süreçte fikrin en büyük destekçisi endüstriyel tasarım oluyor. Fikrin tasarlanması, kullanıma sunulması ve hatta pazarlanması noktasında önemli bir sorumluluk üstleniyor. Toplam üretim maliyetleri içinde etkisi sadece yüzde 5’ler düzeyinde kalan normal tasarım sürecinin, ürünün pazar değeri üzerindeki ölçülebilir etkisinin yüzde 70’lere vardığı gerçeği artık geniş kitlelerce biliniyor. Bu durum dünyada yeni ürünlerin total bir tasarım sürecinden geçirilmesine yönelik inanç ve isteği artırıyor. Tüm teknolojik yeniliklerin ve buluşların ancak sokaktaki insanın ulaşabileceği bir ürüne dönüşmesi ile ekonomiye katma değer sağlayabileceği realitesinin yanında, o buluşun ürünleşme başarısının da artık büyük ölçüde toplam tasarım sürecindeki bütünsellikten geçtiği gerçeği sır değil! Tüm dinamik değişimler gelecekte ihtiyaç duyulacak her türlü yeni ürün için total bir tasarım sürecini vazgeçilmez kılarken; bütünsel bir tasarım servisine olan küresel ihtiyaç da hızla tırmanıyor. Bu global ihtiyaca yerli tasarımlar da hizmet ediyor.



Rekor rakamlara ulaşıldı



Endüstriyel tasarımcı Mete Mordağ’ın tasarladığı, yaşam alanı için akıllı ürünler sunan Bean, fotoğraf çekme kalitesini üst düzeye çıkartan Capsule360 ve akıllı baston WeWALK Türkiye pazarından çıkıp dünyaya açıldı. Bean ürünleri, aydınlatma ve elektronik cihazların tak-çalıştır özellikli ürünlerle tek bir uygulama ya da web üzerinden kontrol edilmesini sağlıyor. Bean Akıllı Merkez, Bean Akıllı Priz ve Bean Akıllı Anahtar olmak üzere üç farklı donanım geliştiren Bean'in, akıllı ürünlerin yönetimini sağlayan sisteminin adı ise Bean Friends. Arıkovanı’nda fonlanan Bean ürünleri 118 bin TL elde etti.



Tasarlayıp geliştirdiği inovatif ürünler ile tüm dünyada fotoğrafçılık ve video sektöründeki kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Miops, Capsule360 ile dünyanın en büyük kitlesel fonlama platformlarından biri olan Kickstarter’da fonlandı. 600 bin dolar fonlanma ile Türkiye rekorunu elde etti.



Yerli bir girişim ürünü olan akıllı baston WeWALK, 2016 yılında Arıkovanı’nda 290 bin TL ile 2018’de ise Indiegogo’da 54 bin dolar ile başarıyla fonlandı. Sadece Türkiye’de değil, dünya çapında büyük ilgi görmeye devam ediyor. Akıllı baston projesi, Edison ödülü dâhil olmak üzere pek çok ödüle ve yatırıma layık görüldü.



Wollox interaktif ekran dönüştürücü ise her türlü ekran veya projeksiyon alanını boyutundan bağımsız olarak dokunmatik bir yüzeye dönüştüren şaşırtıcı bir teknoloji. Geçtiğimiz ay Arıkovanı fonlama platformunda 232 bin TL ile fonlanarak hedefine ulaştı. Şu an üretim sürecinde olan Wollox ekran dönüştürücünün ve Wollox akıllı kalemin bu yılın son çeyreğinde pazara çıkması hedefleniyor.



Hayatı kolaylaştıran tasarımlar



Mete Mordağ’ın endüstriyel tasarımını üstlendiği projelerin detayları şu şekilde:

Capsule360, kameralar için şu ana kadar üretilmiş en kompakt ve çok yönlü kamera hareket kutusu. Tek bir ünitede çoklu çalışma modlarını bir arada sunan bir Capsule360, SLIDE, PAN ve TILT hareketleriyle üç eksenli hareket kabiliyetine sahip. Capsule360 ayrıca Akıllı Nesne Takibi, Geliştirilmiş Zaman Atlamalı Modları, 360 derece Ürün Fotoğrafçılığı, Astrophotography için Star Takibi, Panorama ve çok daha fazlasını sunuyor. Capsule360, gelişmiş video ve zaman atlamalı hareket modları sunan akıllı telefonlar, aksiyon kameraları ve SLR veya Aynasız Kameralar gibi her türlü video cihazı ile uyumlu.



Bean Akıllı Anahtar, dilediğiniz ortamı tek dokunuşla yaratmanızı sağlar. Odanızda ışıklarınızın yanmasını istediğiniz zamanı Akıllı Anahtar’a söylemeniz yeterli. Akıllı telefonunuzdan veya normal ışık anahtarınız gibi manuel olarak ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz. İki durumda da tüm ışıklarınız senkronize çalışır ve durumlarını size bildirirler. Dimmer özelliği sayesinde ışıkları tek dokunuşla kısmak ya da artırmak mümkün olur.



Bean Akıllı Priz ile kullandığınız elektronik cihazlarınızı Bean uygulaması ile tek dokunuşla kontrol edebilir, programlayabilir, takip edebilir, tüketim miktarlarını görebilir ve üzerinde bulunan USB girişi ile şarj cihazı olarak kullanabilirsiniz. Bean Akıllı Priz akım koruma özelliğine sahiptir ve üzerinde unuttuğunuz cihazlarınızı kullanmadığınızı algılayarak otomatik olarak kapatabilmektedir. Ayrıca akım koruma özelliği sayesinde kaçak akım gibi riskleri her zaman takip eder ve yangın ihtimali gördüğünde cihazı otomatik olarak kapatır ve size bildirir.



Yaşam alanlarınızı dünyanın her yerinden anlık olarak izleyebileceğiniz ve kontrol edebileceğiniz Bean Akıllı Merkez sayesinde aklınız evinizde kalmayacak. Her zaman sizin için aktif olan Bean Akıllı Merkez günlük aksiyonlarınızı, alışkanlıklarınızı, kişisel olarak oluşturduğunuz ayarlarınızı, kayıtlarınızı size özel kişisel bulutta toplamanızı sağlar. Ayrıca bütün olumsuzlukları anında size bildirir ve anlık olarak müdahale etmenizi sağlar. Bean Akıllı Merkez ile Bean Akıllı Priz ve Bean Akıllı Ampul Soketinizi istediğiniz her yerden kontrol edebilirsiniz.



YGA (Young Guru Academy) ve Vestel mühendisleri tarafından görme engelliler için geliştirilen dünyanın en akıllı bastonu WeWALK’un, engel algılama, telefon entegrasyonu, açık kaynak platform gibi devrimsel özellikleri bulunuyor. Amerika’nın inovasyon alanındaki en prestijli ödüllerinden biri olan Edison Altın Ödülü’ne sahip olan WeWALK, Google Haritalar ve Alexa sesli asistanla entegre çalışıyor. USB girişinden şarj edilebilen batarya, engelleri algılayan ultrasonik sensor, titreşimli uyarı motorlarının yanında, dokunmatik yüzeyi ve bluetooth bağlantısı sayesinde görme engellilerin telefonlarını ellerine almadan kullanabilmesini sağlıyor. Endüstriyel tasarım, sosyal yaşamı ileri götüren fikirlerin hayata başarılı bir şekilde geçmesinde oldukça önemli bir role sahip ve WeWALK da bu rolün en gözde eserlerinden biri.



Wollox görüntü kontrol sistemi ise; fuar alanları, konferans salonları, büyük toplantı salonları ve benzeri geniş alanlarda projeksiyon cihazlarının sunum yapılan bilgisayarlarla kablosuz bağlantı kurmasını, görüntünün yansıdığı alanı etkileşimli çalışma alanına çevirmesi için geliştirilmiş bir cihaz. Bu sayede projeksiyon cihazı ve bilgisayar arasında uzun mesafe kablolama ve bilgisayar üzerinden sunum yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Uzaktan yönetim kalemi sayesinde projeksiyon cihazının yansıdığı alanı (projeksiyon perdesi, tahta, duvar, cam, televizyon vb.) dokunmatik hale getirir ve bilgisayarınızı uzaktan kontrol edebilmenizi sağlar. Daha önce bilgisayar üzerinden yapılan çalışmalara Wollox sayesinde görüntünün yansıdığı alanda rahatça devam edilebilir.