Rektör yeni öğrencileri otogarda karşıladı

BURDUR (AA) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesine (MAKÜ) kayıt yaptıracak öğrencileri otogarda rektör karşıladı.

MAKÜ Rektörü Prof. Adem Korkmaz, farklı şehirlerden otobüslerle gelen öğrenci ve ailelerini sabahın erken saatlerinde otogarda karşılayarak, bir süre sohbet etti. Öğrenci ve ailelerine çay dağıtan Korkmaz, onlarla kahvaltı yaptı.

Burdur Otogarında açılan MAKÜ standında, il ve üniversite hakkında bilgi verilerek, tanıtıcı broşürler dağıtıldı.

Öğrenciler, otogarda kurulan stantları gezerek görevlilerden bilgi aldı. Öğrenciler ve aileleri, üniversiteye ait otobüslerle kampüse ücretsiz götürüldü.

Prof. Dr. Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı illerinden Burdur'a üniversite okumak için gelen öğrencilerin olduğunu söyledi.

Kayıt döneminde öğrenci ve aileleri karşılayıp, öğrencilerin uyumunu daha da kolaylaştırmak için küçük bir karşılama yaptıklarını ifade eden Korkmaz, şunları dile getirdi:

"Bu karşılamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Üniversitemizin öğrencisiyle bütünleşmesi, öğrencisine, eğitimine bakışını ortaya koymak bakımından güzel bir durum. Kayıtların bitişine kadar da buradayız. İnşallah düşünceleri olumlu bir noktaya taşımışızdır diye düşünüyorum."

Öğrenci velisi Vedat Güler karşılamadan dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Biz 10 saatlik bir yoldan geliyoruz. Çocuklarımızı artık hocalarımıza emanet. Bu karşılama için teşekkür ediyorum." dedi.

Öğrenciler de beklemedikleri karşılama karşısında şaşırdıklarını ifade etti.