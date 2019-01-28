Renault Clio yenilendi

İSTANBUL (AA) - Renault, 15 milyon satış adedine ulaşan ikonik modeli Clio’nun beşinci nesli olan Yeni Clio’yu tanıtıyor.



Renault açıklamasına göre, ilki 1990 yılında lanse edilen Clio, satışa sunulmasından bu yana Renault Grubu’nun dünyanın dört bir yanında en çok satan otomobili oldu. Fransızların favori aracı olmakla kalmayan model, 2013 yılından bu yana Avrupa’da B segmentindeki liderliğini sürdürüyor. Clio, 2012 ve 2018 yılları arasında her yıl bir önceki yıla göre satış rakamını artırarak önemli bir ticari performans sergiledi.



Daha modern ve atletik bir görünüme kavuşan Yeni Clio, 30 yıldır modeli başarıya taşıyan DNA’sını koruyor. Önceki dört neslin de mirasını barındıran Yeni Clio, efsaneye uygun yeni bir sayfa açıyor.

Yeni Clio’nun dış tasarım olgunlaştırılırken, iç tasarım ise yeniden oluşturuldu. Daha keskin hatları ve daha iddialı ön kısmı, Yeni Clio’ya dinamizm ve modernizm kazandırırken, yüzde 100 yeni parçaya sahip olmasına rağmen aracın bir Clio olduğu ilk bakışta fark ediliyor.

İç kısımda ise büyük bir değişiklik dikkati çekiyor. Kalite algısı ve sunulan teknolojiler açısından üst segmentten esinlenilirken, araçtaki teknolojiler, kullanımı ve günlük hayatı kolaylaştırıyor.



Açıklamaya göre, Yeni Clio, Renault Grubu için “Drive the Future (2017-2022)“ stratejik planının öncü modeli olma özelliğine sahip. 2017 yılının sonbaharında açıklanan planın 3 ana hedefi bulunuyor. Grup elektrikli araçlarda, 2022 yılına kadar ürün gamına 12 elektrikli model ekleyecek. Renault tarafından geliştirilen bir teknoloji olan E-tech hibrit motoru, ilk kez Yeni Clio’da kullanılacak.

2022 yılına kadar şirketin kilit pazarlarında sunduğu araçların yüzde 100’ü internet bağlantılı araçlar olacak. Son olarak da Renault Grubu, 2022 yılına kadar otonom sürüş teknolojilerine sahip 15 modeli satışa sunacak.



Yeni Clio, İttifak bünyesinde güçlü bir sinerji oluşturmayı planlayan stratejinin merkezinde yer alıyor. Bu konumlandırmada, ortak teknoloji geliştirme ve CMF-B gibi kullanılacak yeni platformlar ayrıca modelin yeni elektrikli ve elektronik mimarisi rol oynuyor. Model, bu sayede en yeni teknolojik gelişmelere entegre olabilecek ve pazarın yeni gereksinimlerine karşılık verebilecek.



Renault modelleri açısından yeni bir neslin öncüsü olan Yeni Clio, Renault Sport ve INITIALE PARIS’ten esinlenilen yeni R.S. Line imzasıyla birlikte sunuluyor.





- "Bu model, Clio’ların en iyisi"



Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Endüstriyel Tasarım Direktörü Laurens van den Acker: beşinci nesil Clio’nun, segmentinin en çok satan modeli ve tüm kategorilerde Avrupa’nın en çok satan ikinci otomobili olması açısından kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



“Clio efsanesinin son ürünü olan bu ikon otomobil, önceki nesil modellerin en iyi özelliklerini aldı. Clio 4’ün dış tasarımı, müşterilerimizin büyük beğenisini kazanmıştı ve bugün de kazanmaya devam ediyor. Bu yüzden bir yandan önceki modelin genetiğine sadık kalırken, diğer yandan yeni modelin modernizmini ve şıklığını artırmaya karar verdik. İç kısımda ise, gerçek bir devrim gerçekleştirilerek kalite algısı gözle görülür biçimde artırıldı ve daha sofistike bir tasarım ve daha güçlü bir teknolojik donanım tercih edildi. Bu model, Clio’ların en iyisi.“





