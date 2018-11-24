Renault Grubu, Carizy'yi satın alarak ikinci el araç pazarına girdi

İSTANBUL (AA) - Büyümekte olan ve potansiyeli yüksek pazarlarda varlık gösterme stratejisi çerçevesinde Renault Grubu, ikinci el araç satışı aracılık hizmetleri alanında uzmanlaşmış yenilikçi bir Fransız şirketi olan Carizy'yi satın aldığını duyurdu.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Renault Grubu, ikinci el araç satışı aracılık hizmetleri alanında uzmanlaşan şirket Carizy'yi satın aldığını açıkladı.

Bu satın alma işlemi sonrasında Grup, ikinci el pazarında hızla yer edinmek için gereken bilgi birikimi ve becerileri bünyesine katmış oldu. Carizy’nin uzmanlığı, Renault’nun profesyoneller arasında (B2B) ve profesyoneller ile özel kişiler (B2C) arasındaki ikinci el araç satışlarındaki köklü bilgi birikimini ve satış ağını tamamlıyor.

Güvenilir ikinci el alışverişi yapmak isteyen müşteriler, ikinci el satışlarında aracılık yapan, tam destekli, güvenli ve dijital bir müşteri deneyimi sağlayan Carizy'nin hizmetlerinden faydalanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Fransa Pazarı Kıdemli Başkan Yardımcısı Philippe Buros, “Carizy'nin satın alınması, Renault’nun gelişmekte olan büyük bir potansiyele sahip ikinci el araç satışı pazarında varlık gösterme stratejisine uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Carizy ile birlikte, maksimum sayıda müşteri için yenilikçi, eksiksiz ve dijital hizmetler sağlayabileceğiz.” ifadelerini kullandı.

Fransa’da ikinci el araç pazarının, yılda yaklaşık dört milyon seviyesinde olduğu ve toplam ikinci el pazarının 3'te 2'sini oluşturduğu tahmin ediliyor.