Renault Grubu’nun cirosu 12,5 milyar avroya ulaştı

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu’nun cirosu, 2019 yılının ilk çeyreğinde 12 milyar 527 milyon avroya ulaştı.

Renault Grubu açıklamasına göre, Renault Grubu’nun dünya çapındaki satışları (binek otomobilleri + hafif ticari araçlar) ilk çeyrekte pazardaki yüzde 7,2’lik düşüşle yüzde 5.6’ya geriledi. Buna rağmen pazar payı direnç göstererek yüzde 4,1 oldu (2018 yılı 1. çeyreğine göre 0,1 arttı).

Avrupa’da grubun satışları, pazardaki yüzde 2.4’lük düşüşe rağmen Clio, Yeni Duster, Zoe ve LCV modellerinin güçlü satış performansı sayesinde yüzde 2 arttı.



Renault Grubu’nun Brezilya’daki satışları yüzde 29,4 artarken, yüzde 8,9 düzeyindeki rekor pazar payına ulaştı. Kwid modeli bölgedeki başarısını sağlamlaştırdı. Rusya’da, pazarın ve Renault Grubu satışları 2018’e göre neredeyse sabit kaldı ve pazar payı yüzde 28.5 oldu. Lada Granta bu piyasada en çok satan araç oldu.



Renault Grubu, pazarın yüzde 49 daraldığı Arjantin’de ve yüzde 44 daraldığı Türkiye’de pazar payını artırmayı başardı. İran’da ABD’nin yaptırımlarının yürürlüğe girmesi grubun Ağustos 2018’den bu yana satışlarını durdurmasına neden oldu. Çok yakında Avrupa’da Yeni Clio, Rusya’da Arkana, Hindistan’da Triber ve Çin’de City K-ZE olmak üzere yeni ürünlerin tanıtım hazırlıkları sürüyor.





2019 yılının ilk çeyreğinde Renault Grubu’nun cirosu 12 milyar 527 milyon avroya ulaştı. AVTOVAZ hariç otomobil cirosu yüzde 6.3 düşerek 10 milyar 916 milyon avro oldu. Bu düşüşte adet bazında negatif etki (eksi 4,7 puan) ile iş ortaklarına satıştaki düşüş (eksi 3,1 puan) etkili oldu. Arjantin pesosu, Brezilya reali, Rus rublesi ve Türk lirasının değerlerindeki düşüşe bağlı olarak 1.5 puanlık negatif döviz etkisi oluştu. Fiyat etkisi 0,3 puanla olumlu olurken, sepet etkisi 1 puan oldu.



Satış finansmanı (RCI Banque) ilk çeyrekte 2018’e oranla yüzde 6,4 artışla 844 avro ciro sağladı. Yeni finansman sözleşmelerinin sayısı Türkiye ve Arjantin’de satışların azalmasına bağlı olarak yüzde 2,7 düşüş kaydetti. Ortalama gelir getiren varlıklar yüzde 8,2 artarak, 46,5 milyar avroya ulaştı.



AVTOVAZ’ın Renault Grubu’nun toplam cirosuna katkısı ilk çeyrekte, 767 milyon avroluk negatif döviz kuru etkisine rağmen, Lada satışlarındaki yüzde 7,1 artış sayesinde 67 milyon avroya ulaştı.





2019’da küresel pazarda yüzde 1,6 küçülme olması bekleniyor. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği’nden çıkışının sorunlu olmaması durumunda Avrupa pazar büyüklüğünün sabit kalması öngörülüyor. Uluslararası düzeyde, Rusya pazarının yaklaşık yüzde 3 (önceki döneme göre yüzde 3 artış) ve Brezilya pazarının da yüzde 10 büyümesi bekleniyor.

Bu bağlamda, Renault Grubu 2019 yılına yönelik hedeflerini koruyor: Grubun cirosunu artırmak. (sabit kur oranları ve katsayı1 ile) , Grubun faaliyet karını yaklaşık %6,0’ın civarında tutmak, otomotiv faaliyetlerinden pozitif nakit akışı elde etmek.