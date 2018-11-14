Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Trabzon riskler cumhurbaşkanlığı Mustafa Rumeli
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu

Renault ve Dacia, Felis Ödülleri'ni topladı

- Renault ve Dacia, reklam ve pazarlama sektöründeki etkili çalışmaların ödüllendirildiği Felis Ödülleri'nde bir büyük ödül ile birlikte toplamda 14 Felis ve 13 başarı ödülüne layık görüldü

Renault ve Dacia, Felis Ödülleri'ni topladı
banner17

İSTANBUL (AA) - Renault ve Dacia, reklam ve pazarlama sektöründeki etkili çalışmaların ödüllendirildiği Felis Ödülleri'nde bir büyük ödül ile birlikte toplamda 14 Felis ve 13 başarı ödülünün sahibi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault ve Dacia, reklam ve pazarlama sektöründeki etkili çalışmaların ödüllendirildiği Felis Ödülleri’nde bir büyük ödül ile birlikte toplamda 14 Felis ve 13 başarı ödülüne layık görüldü.

Renault, dünyada bir ilk olan "Getir" iş birliği ile mobil kategorisinde büyük ödülü elde etti. Bu uygulama ile Renault, test sürüşü talep edenleri dakikalar içinde Megane Sedan ile istedikleri adreste buluşturdu. Aynı proje Dijital, Marka Deneyimi ve Aktivasyon, Dönüştüren Pazarlama Etkisi ve Medya kategorilerinde 10 Felis ve 4 başarı ödülüne layık görüldü.

Dijital kategorisinde, "Kara Değil Kara Geçilen Cuma (Black Friday)" çalışması ile 2 başarı ödülünün sahibi olan Renault, "Getir" iş birliği kamuoyu duyurusu ile bir başarı ödülü elde etti.

Film kategorisinde ise Megane Sedan "Beklenmedik ol" çalışması ile bir Felis ödülünün sahibi Renault olurken, Dacia "Hakkını Ver" çalışması ile bir başarı ödülüne layık görüldü.

Dacia, Marka Deneyimi ve Aktivasyon kategorisinde "Duster Roadshow" ile bir başarı ödülü aldı. Medya kategorisinde ise "Kadınlar Günü'nde Kalıpları Kır" çalışması ile Renault, "Teknolojinin Hakkını Veren Duster Roadshow" organizasyonu ile Dacia birer başarı ödülünün sahibi oldu.

Dacia, ilk 100 "Duster e-ticaret" çalışması ile Dönüştüren Pazarlama Etkisi kategorisinde bir Felis, bir başarı olmak üzere toplam 2 ödül kazandı. Radyo kategorisinde "Duster Çok Doğal" çalışması ile bir Felis ve bir başarı ödülü elde etti.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DaciaödülRenault
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1