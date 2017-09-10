Renault, Volkswagen'i solladı

İSTANBUL (AA) - Mücahid Eker - Bu yılın 8 ayında yüzde 2 daralan otomotiv pazarı, satış hedeflerini yakalamak için faizsiz kredi, indirim ya da ödeme erteleme gibi kampanyalar sunan markaların rekabetine sahne oluyor.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, 2017'nin 8 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplamında en çok satılan marka 76 bin 493 adetle Renault oldu. Marka, satışlarını geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 yükseltti.

Otomobil satışları da yüzde 4 artışla 67 bin 451'e çıkan ve zirvedeki yerini koruyan Renault, yüzde 14 yükselişle 9 bin 42 hafif ticari araç sattı.

Volkswagen'in satışları yüzde 15 azaldı

Bu dönemde toplam pazarda yüzde 15 artışla 69 bin 92 otomobil ve hafif ticari araç satışı yapan Fiat ise ikinci oldu. Fiat'ın satışlarının 37 bin 381'ini otomobil, 31 bin 711'ini hafif ticari araçlar oluşturdu.

Türkiye'de 2013'ten bu yana "en çok satılan otomobil ve hafif ticari araç markası" unvanına sahip olan Volkswagen ise 67 bin 530 adetle üçüncülüğe geriledi. Markanın satışları Ocak-Ağustos 2017'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 azaldı.

Türkiye'de üretimi bulunmayan ve satışlarının tamamı ithal araçlardan oluşan Volkswagen'in pazar birinciliğini kaptırmasında döviz kurundaki yükselişin ithal araç fiyatlarını artırması etkili oldu.

En çok satılan model Fiat Egea

Ford ise toplam pazarda Ocak-Ağustos 2017'de 64 bin 393 satışla dördüncü oldu. Bu dönemde hafif ticari araç pazarında 39 bin 222 adetle en çok satılan marka olan Ford, 25 bin 171 otomobil satışı gerçekleştirdi.

En çok satılan markalar sıralaması Hyundai (31 bin 556), Dacia (28 bin 736), Opel (26 bin 719), Toyota (25 bin 358), Peugeot (22 bin 817) ve Mercedes-Benz (20 bin 616) ile devam etti.

Bu dönemde en çok satılan otomobil modeli 25 bin 759 adetle Fiat Egea olurken, hafif ticari araç pazarında en fazla 16 bin 833 adetle Ford Courier satıldı.