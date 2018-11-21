Renault Yönetim Kurulu'ndan

İSTANBUL (AA) – Renault Grubu Yönetim Kurulu’nun, Carlos Ghosn yerine Thierry Bollore’yi geçici süreyle İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirdiği bildirildi.

Renault Grubu’ndan yapılan yazılı açıklamada, Renault Yönetim Kurulu’nun bugün itibarıyla grubun menfaatlerinin korunması ve faaliyetlerine devam etmesi amacıyla geçici yönetim önlemlerini kabul ettiği duyuruldu.



Bu kapsamda Carlos Ghosn aleyhine Japonya’da başlatılan yargı sürecinin ardından, Yönetim Kuruluna Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi sıfatıyla, Philippe Lagayette’nin başkanlık ettiği aktarılan açıklamada, “Yönetim Kurulu, bu aşamada Ghosn aleyhine Nissan ve Japon yargı makamları tarafından toplanan deliller hakkında herhangi bir yorum yapamamaktadır.” denildi.





-“İttifakın sürdürülebilirliği korunacak”





Ghosn’un geçici olarak görev ehliyetini kaybettiği ancak halen Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı olarak görev unvanlarını koruduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Yönetim Kurulu, bu kapsamda geçici olarak Thierry Bollore’yi İcra Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirip atamıştır. Sayın Bollore, Grubun yönetim ekibinin lideri olarak görev yapacak ve Carlos Ghosn ile aynı yetkilere sahip olacaktır. Bu süre boyunca, Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi başkanlığı altında düzenli olarak toplantılarını yapmaya ve Renault Grubu’nun menfaatlerini muhafaza etmeye ve ittifakının sürdürülebilirliğini korumaya devam edecektir.”



Yönetim Kurulu’nun İttifak Tüzüğü içinde de ortaya konulduğu gibi şeffaflık, güven ve karşılıklı saygı prensiplerine dayanarak, Nissan tarafından Ghosn ile ilgili olarak şirket içinde yürütülen soruşturmalar hakkında ellerinde bulunan bütün bilgilerin talep edilmesine karar verdiği kaydedilen açıklamada, “Yönetim Kurulu, grubun öncelikli olarak değer verdiği Renault ,Nissan, Mitsubishi İttifakı’na, Nissan yönetimi tarafından beyan edilen destek açıklamasını da memnuniyetle karşılamıştır.” İfadesi kullanıldı.





-Ghosn’un Japonya’daki yargı süreci





Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığının başkanı da olan Carlos Ghosn, Tokyo'da savcılar tarafından sorgulandığı yönünde haberler çıkmıştı.

Nissan şirketinden yapılan açıklamada ise iç soruşturmanın Ghosn'un maaşını yıllardır düşük gösterdiğini ortaya koyduğu ve görevine son verileceği ifade edilmişti.

Ghosn, 1999'da Renault ile sermaye ortaklığı çerçevesinde Japon otomobil şirketinin devrini yönetmek için operasyon direktörlüğü sıfatıyla Nissan'a gelmişti.



Şirketin iyileştirilmesine yönelik fabrikaların kapatılması dahil katı yeniden yapılanma önlemlerine öncülük eden Ghosn, 2001'de hisse sahipleriyle yapılan toplantıda Nissan'ın Üst Yöneticiliğine getirildi, 2005'te de Renault'nun Üst Yöneticisi oldu.

Yakıt veri manipülasyonu skandalının vurduğu Mitsubishi şirketi de 2016'da Nissan-Renault'nun sermaye ortaklığına katıldı.



Nissan, Renault ve Mitsubishi ortaklığı, bu yılın ilk yarısında 5,54 milyon araçla, başlıca rakibi Volkswagen'i geride bırakarak dünyanın en büyük otomobil satıcısı oldu.

