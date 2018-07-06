Renault'da temmuz ayı fırsatları

İSTANBUL (AA) - Renault'da temmuz ayında birbirinden cazip fırsatlar yer alıyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, hurda araç teşvikinden yararlanacak Renault müşterilerine, ek indirim fırsatı sunuluyor.

Kampanya kapsamında aracını yenilemek isteyen müşterilere, devlet desteğine ek olarak perakende Symbol alımlarında 7 bin TL, Clio ve Kangoo alımlarında ise 5 bin TL’lik indirim sağlanıyor. Renault Clio HB modeline, hurda teşvikiyle 60 bin 900TL'den başlayan fiyatlarla sahip olma fırsatı bulunuyor.



Renault hafif ticari modellerinde ise maksimum 30 bin TL kredi ve 15 aya varan vade seçeneklerinde yüzde sıfır faiz fırsatı var.



Diğer taraftan binek modellerde maksimum 40 bin TL kredi ve 20 aya varan vade seçeneklerinde yüzde 0,98 sabit faiz oranı bulunuyor.



Binek ve hafif ticari tüm modellerde daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise maksimum 100 bin TL kredi, 48 aya kadar yüzde 1,69 sabit faiz oranı bulunuyor. 150 bin TL kredi tutarı için ise 48 aya kadar yüzde 1,79 sabit faiz oranı sunuluyor.

Ayrıca Renault Finans'tan kredi kullanılarak yapılan 2018 model yılı binek perakende satın alımlarında bin TL indirim mevcut.

Temmuz ayında Megane Sedan 91 bin 900TL, Captur 103 bin 900TL, Kadjar 135 bin 450TL, Trafic 105 bin 350TL, Kangoo 77 bin 550TL, Master ise 108 bin 100TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.