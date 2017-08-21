Restoran çalışanlarının darbetmesi sonucu öldüğü iddiası

ANTALYA (AA) - Antalya'da, yemek yediği restoranda hesaba itiraz ettiği için iş yerinin çalışanları tarafından darbedildiği ileri sürülen ve yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksicinin ailesi, sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.

Olayda hayatını kaybeden taksici Yahya Zağlı'nın babası Ahmet Zağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğluna şiddet uygulayanların bir an önce yakalanmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Böyle bir olayın hiçbir yerde bir daha olmamasını istiyorum." dedi.

Olay gecesi sabaha karşı 05.00 sıralarında evine gelen telefonla oğlunun durumunu öğrendiğini anlatan Ahmet Zağlı, "Hastaneye kaldırmışlar, bu kadarını biliyorum. Olayın ne şekilde olduğunu tam olarak bilmiyorum, ben sadece bu kadarını biliyorum." diye konuştu.

Yahya Zağlı'nın eşi Yulduz Zağlı ise olayla ilgili şunları söyledi:

"Sabah haberim oldu. Keşke ben orada olsaydım. Beni eve yolladı, ben eve gittim. Hiçbir şey bilmiyorum. Orada tartışıldığı zaman onlar hepsi ayırdılar. Hesap konusu da çözülmüştü orada. Sonrasını hiç bilmiyorum. Her şey çözülmüştü. Zabıtalar da vardı. Nerede bu zabıtalar? Öldüğü zaman neredeydiler? İki zabıta arabası vardı kapıda. Sonra sorun çözüldü, herkes gitti. Onlar da arabaya binmiş geliyordu. Ben eve gittim. Beni birisi aradı kavgadan sonra ben başka bir şey bilmiyorum. Nasıl gitti oraya, nasıl kavga oldu hiçbir şey bilmiyorum."

Bu arada polis, olaya karıştığı tespit edilen ve firari durumda bulunan 4 kişinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

İddiaya göre, 18 Ağustos'ta Serik ilçesinde bir tesiste bulunan restoranda eşi ve 2 arkadaşı ile yemek yedikten sonra 700 liralık hesaba itiraz eden taksi şoförü Yahya Zağlı (28), restoran çalışanları ile tartışmış, tartışmanın da kavgaya dönüşmesi üzerine restoran çalışanları tarafından darbedilmiş, başına ve vücuduna aldığı darbeler sonucu yaralanarak Serik'te bulunan özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

Zağlı başında ve kaburgalarında kırıklar sonucu tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde yaşamını yitirmiş ve dün öğle namazından sonra 300 civarında taksici esnafının katılımıyla Cumalı Mahalle Mezarlığı'na defnedilmişti.