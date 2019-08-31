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Rezidanslarda senet ve sözleşmeye "icra" uyarısı

- Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin: - "Reklam broşürlerini elimize almalıyız, sözleşmenin bir nüshasını elimize almalıyız, bize vadettiği hizmet yerine gelmedi ya da rezidans sahibi değişti, bu durum bize, haklı bir gerekçeyle sözleşmeyi feshederek ve hiçbir ücret ödemeden ayrılma hakkını verir"

Rezidanslarda senet ve sözleşmeye
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KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, öğrencilerin kaldığı özel yurt ve rezidanslarda imzalanan senet ve sözleşmenin bir nüshasının mutlaka alınması gerektiğini, alınmadığı takdirde sözleşmeyi imzalayan kişiden iki belgede belirtilen ücretin ayrı ayrı "icra" yoluyla tahsil edilebileceğini bildirdi.

Şahin, AA muhabirine, yaşadıkları şehir dışında bir üniversiteyi kazanan öğrencilerin barınma arayışına girdiğini belirtti.

Kendilerine zaman zaman özel yurt ve rezidanslarla ilgili şikayetler geldiğini vurgulayan Şahin, geçen yıl İstanbul'dan 250, diğer illerden ise 205 şikayet aldıklarını, ekim-kasım aylarında bu şikayetlerin artış gösterdiğini ifade etti.

Rezidans ya da özel yurtlarda kalmak için sözleşme imzalandığını hatırlatan Şahin, yapılan sözleşmelerin okunmadığını bunun da beraberinde çeşitli sorunları getirdiğini dile getirdi.

"Sözleşmeleri okumuyoruz." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Şöyle bir gözden geçirip bizim aleyhimize bir durum var mı bakmamız gerekir. Asıl sıkıntı hem sözleşme hem de senet imzalatılması. Biz şöyle bir tedbir almalıyız, senedin arkasına 'Teminat senedidir' ya da 'sözleşmeye bununla ilgili bir senet verilmiştir' yazdırmalıyız. Bunları yazdırmazsak ve o sözleşmenin bir nüshasını elimize almazsak, hem sözleşme hem de senet birbirinden bağımsız gibi icraya konulup ikisi ayrı ayrı tahsil edilebilir. Bunun dışında biz o reklam broşürlerini elimize almalıyız, sözleşmenin bir nüshasını elimize almalıyız, bize vadettiği hizmet yerine gelmedi ya da rezidans sahibi değişti, bu durum bize haklı bir gerekçeyle sözleşmeyi feshederek ve hiçbir ücret ödemeden ayrılma hakkını verir. Bunu Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri vasıtasıyla miktarına göre temin edebiliriz."

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