Riga Belediye Başkanı'nın konuşmasını kedi böldü

KOPENHAG (AA) - Letonya'nın başkenti Riga'da, Belediye Başkanı'nın hınzır kedisi gündeme damgasını vurdu.
Riga Belediye Başkanı Nils Usakovs, internet üzerinden yaptığı haftalık soru-cevap programında, yollardaki çukurların doldurulmasına ilişkin konuştuğu sırada görüntüye kedisi Dumka girdi.
Belediye sözcüsü Viktors Smirnovs, Belediye Başkanı'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoyu kaydettiği sırada siyah-beyaz kabarık tüylü kedisi Dumka'nın, Usakovs'un fincanından bir yudum almaya çalıştığını söyledi.
Smirnovs, 40 yaşındaki Belediye Başkanı'nın, kedisinin fincanından yudumlamaya çalışmasını sakince izlediği sahnenin yer aldığı videoyu belediyenin yeniden yayınladığını ifade ederek, "Bunun eğlenceli olduğunu düşündük." dedi.
Videoda, Usakovs'un Dumka'yı okşamak istediği ancak kedinin masadan atladığı görülüyor.