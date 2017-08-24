Risk altındaki çocuklar topluma kazandırılıyor

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki, parçalanmış ailelerin risk altındaki çocuklarına hizmet veren Münir Onat Çocuk ve Gençlik Merkezi'nde hayatlarına dokunulan gençler, burada aldıkları eğitim sayesinde meslek sahibi oluyor.

Yaklaşık 12 yıl önce kurulan ve parçalanmış ailelerin risk altındaki çocuklarının yarım kalan eğitimlerini tamamlamalarına olanak sunulan merkezde, gönüllü öğretmenlerin eğitim verdikleri çocuklar, sınavlarda aldıkları başarılı sonuçlarla, kendilerine verilen emeği boşa çıkarmıyor.

Merkezde ellerinden tutulan ve eğitimlerini tamamlayarak mühendis, polis, iktisatçı, öğretmen olan gençler, vefa borcunu ödemek için merkeze gönüllü destek veriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkezi ziyaret ederek, eğitim gören yaklaşık 30 çocuk ve gençle buluştu.

Merkezdeki çocuk ve gençlerin hikayelerini dinleyen Şahin, doğru ve planlı projelerin meyvesini almanın haklı gururunu yaşadıklarını, başarılı olan öğrencilerin diğer arkadaşlarına rol model olduğunu söyledi.

Şahin, merkezde tanıştığı gençlerin ne kadar doğru bir iş yaptıklarını gösterdiğini ifade ederek, "Bu işin mimarı, eski belediye başkanımız Asım Güzelbey'dir. Ancak bu işi sürdürülebilir kılmak da çok önemlidir. Ekenlere de biçenlere de teşekkür ediyorum. Hayat büyük bir sınavdır. Hayat sınavı, bazı zaman bizlere eşit davranmayabiliyor. Hepimizin farklı sınavı var, ben de başkanlıkla sınanıyorum. Sizin iyi yetişmeniz, iyi bir insan olmanız için gayret gösteriyorum. Benim sınavım da bu. İnsanlara dokundukça muhteşem hikayeler ortaya çıkıyor. Bu yüzden onlara fırsat eşitliğini sağlamak lazım." ifadelerini kullandı.

Kentte 2 milyon insandan sorumlu olduklarını, bu nüfusa 500 bin Suriyeli sığınmacının da eklendiğini dile getiren Şahin, şöyle devam etti:

"İmkanları herkese eşit bir şekilde vermek gerekiyor ancak dezavantajlı gruplara da pozitif ayrımcılık yapmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Biraz dokunup destek verdiğimiz zaman 2 milyonun kardeşliğini sağlamış oluruz. Bir çalışmaya, doğru temel atıldığında, çalışma doğru planlandığında içine biraz da sevgi kattığınızda çok büyük başarılar ortaya çıkıyor. Eğitiminizi alıp gelerek sizi yetiştiren kurumlara hizmet etme olgunluğunu gösteriyorsunuz. Burada gönüllü öğretmenlerimiz eğitim veriyor. Onlar da tatilde çocuklarını alıp sahilde zaman geçirebilirdi ama onun bir derdi var. Hayat öyle kolay değil, hiçbir şey insanın önüne hazır konmaz, hep bir mücadeleyle geçer zamanı. Allah, 'İlmi çalışana veririm' diyor. İyi insan olmak, iyi bir doktor olmak, iyi bir mühendis olmak, iyi bir iktisatçı olmak gibi bir derdimiz var."

Başkan Şahin, öğrencilere çeşitli hediyeler vererek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.