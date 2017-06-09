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Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası

- Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Çelen, Hatay Valisi Ata tarafından kabul edildi

Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası

HATAY (AA) - Hatay Valisi Erdal Ata, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'i makamında kabul etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Ata, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen Ritmik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na katılmak üzere kentte bulunan Çelen’i ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Kabulünden dolayı Vali Ata’ya teşekkür eden Çelen, yarın başlayacak etkinlik hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe 41 spor kulübü ve 168 sporcunun katılacağını belirten Çelen, müsabakaların iki gün süreceğini söyledi.

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