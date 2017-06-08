Riva ihalesinde ilk oturum sonuçlandı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu sonuçlandı.

Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, İstanbul Beykoz Riva arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı i̇şi ihalesinin birinci oturumunun bugün yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ihaleye gelen en yüksek teklifin, arsa satışı karşılığı satış toplam geliri 1 milyar lira, arsa satışı karşılığı şirket payı toplam geliri 100 milyon lira, arsa satışı karşılığı şirket payı gelir oranı yüzde 10 ile Eltes İnşaat Tesisat San. ve Tic. AŞ tarafından verildiği kaydedildi.

İsteklilere ait teklif zarfları içerisindeki belgelerin ihale komisyonu tarafından ayrıntılı değerlendirilmesinden sonra ihalenin pazarlık-açık artırma bölümünü içeren ikinci oturumunun ileri bir tarihte yapılacağı, isteklilere ihalenin ikinci oturum tarihi ve saatinin yazı ile bildirileceği, ihalenin sonucunu belirleyecek olan nihai mali tekliflerin ikinci oturumda alınacağı bildirildi.

9 isteklinin teklif verdiği ihaleye ilişkin bilgiler şöyle:

SIRA NO İSTEKLİ ADI YAZILI MALİ TEKLİFİ Arsa Satışı Karşılığı Satış Toplam Geliri (TL) Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Gelir Oranı (Yüzde) Arsa Satışı Karşılığı Şirket Payı Toplam Geliri ((TL) 1 DAĞ MİM. VE MÜH. YAPI GAYR. TİC. SAN. A.Ş. 200.000.000 10,00 20.000.000 2 EGE YAPI A.Ş. & ÇALIŞKAN TAŞ. OTO TİC. VE SAN. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI 300.000.000 15,00 45.000.000 3 YILMAZ İNŞAAT TAAHHÜT VE TİC. A.Ş. 200.000.000 22,00 44.000.000 4 FEMA İNŞAAT TİCARET A.Ş. & KLV İNŞ. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI 400.000.000 25,00 100.000.000 5 MAKRO İNŞAAT TİCARET A.Ş. & TİMUR GAYR. GELİŞTİRME YAPI VE YAT. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI 100.000.000 20,00 20.000.000 6 NUHOĞLU İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. 262.500.000 15,00 39.375.000 7 ELTES İNŞAAT TESİSAT SAN. VE TİC. A.Ş. 1.000.000.000 10,00 100.000.000 8 FUZUL YAPI İNŞ. PAZ. A.Ş. & İSTANBUL TEKNİK ARI İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. &GÖKKAR MAD. HAFR. TUR. İNŞ. AKR. SDAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI 100.000.000 20,00 20.000.000 9 TEKNİK YAPI TEKNİK YAPILAR SAN. VE TİC. A.Ş. & TEKNİK YAPILAR İNŞ. ÜRETİM TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI 100.000.000 20,00 20.000.000