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Riva ihalesinde ilk oturumun sonuçlanması

- Emlak Konut GYO tarafından Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumunda en yüksek teklif, 1 milyar lira ile DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat'tan geldi

Riva ihalesinde ilk oturumun sonuçlanması

İSTANBUL (AA) - Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Galatasaray Spor Kulübü'nün İstanbul Riva'daki arsası için gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumunda en yüksek teklif, 1 milyar lira ile DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat'tan geldi.

DAP Holding'den yapılan açıklamada, Emlak Konut GYO'nun İstanbul Beykoz Riva'da arsa satış karşılığı gelir paylaşımı işi ihalesinin ilk oturumunun bugün gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, Emlak Konut GYO'nun Galatasaray Spor Kulübü'nden satın aldığı 1,1 milyon metrekarelik arsa için toplam 9 firmanın ihaleye katıldığı, ilk oturumda en yüksek teklifin DAP Holding iştiraki Eltes İnşaat'tan 1 milyar TL olarak geldiği belirtildi.

Eltes İnşaat'ın bu miktarın yüzde 10'unu Emlak GYO'ya teklif ettiği bildirilen açıklamada, ihalenin ikinci oturumunun 15 Haziran'da gerçekleştirileceği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DAP Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Riva'daki arsa için istekli olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin köklü spor kulüplerinden Galatasaray'ın Riva'daki arazisini uzun zamandır takip ediyoruz. İhalede ilk oturumu kazanan olarak sonuçtan memnunuz. Dileriz, ikinci oturumda da en yüksek teklifi vererek ihaleyi kazanırız. İhalenin başta ülkemize, ardından da Emlak GYO'ya, Galatasaray Spor Kulübü'ne ve DAP Holding'e hayırlı olmasını dileriz."


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