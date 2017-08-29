İSTANBUL (AA) - Beykoz Riva'da boğulma tehlikesi geçiren 2 kuzenden 1'i hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Gelara Koyu olarak bilinen, can kurtaran hizmetinin olmadığı belirtilen mevkide denize giren Ahmet Demir (32), boğulma tehlikesi geçirdi.
Kuzenini kurtarmak için denize giren Cafer Demir de (35) boğulma tehlikesi yaşadı.
Akrabalarının yardımıyla denizden çıkarılan kuzenlere haber verilmesi üzerine sağlık ekiplerince ilk müdahale olay yerinde yapıldı.
Ahmet Demir, müdahalenin ardından kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi, Cafer Demir'in ise Beykoz Devlet Hastanesindeki tedavisi sürüyor.