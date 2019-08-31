Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi istanbul Burçin Aslan Dell Türkiye Ülke Müdürü Didem Duru Doğtaş Kelebek Tedarik Zinciri Direktörlüğü Ahmet Gürsoy
İSBİKE’a zam geldi
İSBİKE’a zam geldi
Tekstilcilerin Rusya atağı
Tekstilcilerin Rusya atağı
Palamut balıkçıyı üzdü
Palamut balıkçıyı üzdü
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Et lüks oldu
Et lüks oldu

River Plate, THY'nin sponsorluğuyla gurur duyuyor

- River Plate Futbol Kulübü Başkanı Rodolfo D'Onofrio: - "(THY'nin forma sponsorluğu) Bu gerçekten River Plate için oldukça önemli bir an. Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden THY ile yaptığımız sponsorluk anlaşması bizim için bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra dünyaya açılmamızı da sağlayacak" - "Değerler şirketi THY ile olan ilişkimiz, onları yalnızca formamızda taşımamızla bize gelecek ekonomik gelirden çok daha önemlidir"

River Plate, THY'nin sponsorluğuyla gurur duyuyor
banner17

BUENOS AIRES (AA) - River Plate Futbol Kulübü Başkanı Rodolfo D'Onofrio, Türk Hava Yollarının (THY) takıma forma sponsoru olmasına ilişkin, "Bu gerçekten River Plate için oldukça önemli bir an. Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden THY ile yaptığımız sponsorluk anlaşması bizim için bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra dünyaya açılmamızı da sağlayacak." dedi.

THY'nin, 2019-2020 sezonundan itibaren 3 yıl boyunca dünyaca ünlü Arjantin futbol takımı River Plate'e forma sponsoru olmasına ilişkin, River Plate'in El Monumental olarak bilinen stadyumunda basın toplantısı düzenlendi.

River Palet Kulüp Başkanı D'Onofrio, Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Şefik Vural Altay'a çabalarından dolayı teşekkür ederek, "Bu gerçekten River Plate için oldukça önemli bir an. Dünyanın en büyük hava yolu şirketlerinden THY ile yaptığımız sponsorluk anlaşması bizim için bir gurur kaynağı olmasının yanı sıra dünyaya açılmamızı da sağlayacak." diye konuştu.

İstanbul'da kısa bir süre kaldığını hatırlatan D'Onofrio, "İstanbul Havalimanını tanıma fırsatım oldu. Muhteşem bir havaalanı. Bütün dünyanın, hava yolu ve turizm gelişimini doğrudan görebildiği gerçekten harika bir şey." ifadelerini kullandı.

D'Onofrio, anlaşmanın ekonomik tarafı üzerine sorulan soruya şu şekilde cevap verdi:

"Değerler şirketi THY ile olan ilişkimiz, onları yalnızca formamızda taşımamızla bize gelecek ekonomik gelirden çok daha önemlidir. Bu, güçlü ve büyük bir sponsorluğun yanı sıra River Plate'in THY markasının ulaştığı yerlerle bağ kurmasıdır. Şöyle örnek vereyim, THY uçaklarındaki dergide River'dan bir şey çıktığında milyonlarca kişi bunu görecek. Bir büyükle bir araya geldiğinizde ekonomik faydalardan çok daha fazlasını kazanırsınız."

- "THY'nin River Plate sponsorluğu Arjantin'e turist çekecek"

Sponsorluğun Arjantin'e olumlu yansıyacağını belirten D'Onofrio, "Bu iş birliğinde anlaştıktan sonra Arjantin'in Moskova Büyükelçisi beni tebrik etti ve bu anlaşmanın Arjantin'e birçok turist getireceğini belirtti. Dünyanın diğer yerleri için de bu geçerli olacak. Bu bizim ülkemiz için büyük bir anlam ifade ediyor." diye konuştu.

Arjantin'de iki ezeli rakip River Plate ile Boca Juniors arasında oynanacak Libertadores Kupası yarı final maça ilişkin D'Onofrio, "River Plate forması her zaman değerleri temsil etti ve bu değerler bir maçın kazanılıp kaybedilmesinden her zaman daha önemli." dedi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
River Plate Futbol Kulübü Başkanı Rodolfo D'OnofrioThyTÜRK HAVA YOLLARI
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5