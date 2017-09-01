Rıza Kayaalp, Bosna Hersek'te kurban eti dağıttı

SARAYBOSNA (AA) - Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Bosna Hersek'in Visoko kentindeki ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) gönüllüsü olarak Bosna Hersek'te bulunan milli güreşçi, bayram namazını başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrevbey Camisi'nde kıldı. Namaz sonrası Saraybosnalılarla bayramlaşan Rıza Kayaalp, buradan ülkenin orta kesimlerinde bulunan Visoko şehrine gitti.

TDV yetkilileri ile daha önce tespit edilen ihtiyaç sahibi evlere kurban eti dağıtan Rıza Kayaalp, ziyarette bulundukları evlerdeki insanlarla bayramlaşarak sohbet etti. Visokolu çocuklara bayram şekeri ikram edip, balon dağıtan milli güreşçi, çevredeki insanların ilgi odağı oldu.

Rıza Kayaalp'e kurban eti dağıtımına, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Hasan Atlı ve TDV yetkilileri de eşlik etti.





- Rıza Kayaalp: "Mutluluk duyuyorum"





Rıza Kayaalp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son üç yıldır TDV'nin gönüllüsü olarak yurt dışında Kurban Bayramlarında dağıtımlarda bulunduğunu ve gönüllü olarak bu işin içinde olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

TDV'ye bağışlanan kurbanların dünyanın birçok yerine ulaştığını aktaran milli güreşçi, "Bu sene bize yabancı olmayan, bizden bir ülkeye, eski topraklarımıza, Bosna Hersek'e geldik. Burada yardımlarda bulunduk." diye konuştu.

Rıza Kayaalp, yapılan yardım ile Türkiye'nin Bosna Hersek'in yanında olduğunu gösterdiğini ve Türk halkının kurban bağışlarını yerlerine ulaştırdığını belirtti.

Bu projede yer almaktan dolayı çok mutlu olduğunu anlatan Rıza Kayaalp, bir sporcunun kariyerinin yanı sıra bu tür projelerde gönüllü olarak gençliğe örnek olabileceğini kaydetti.





- 135 ülkede kurban kesimi





TDV bu yıl, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın 135 ülkede kurban kesimi ve dağıtımı yapacak.

Bu kurbanların 3 bin 220 hissesi Bosna Hersek'te kesilecek. Kurban organizasyonu kapsamında, Saraybosna, Prijedor, Şiroki Brijeg şehirlerinde kurbanların kesimi yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.