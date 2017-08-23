Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape ABD ihracat İnternet üzerinden satış
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Rıza Kayaalp'in şampiyonluğu ailesini gururlandırdı

- Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in üçüncü kez dünya şampiyonu olması, final müsabakasını Yozgat'taki evlerinde televizyondan izleyen ailesi tarafından sevinçle karşılandı - Anne Kayaalp: - "Rıza bütün Türkiye'yi gururlandırdı, bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşımızı söyletti. Çok gururlanıyorum"

Rıza Kayaalp'in şampiyonluğu ailesini gururlandırdı


YOZGAT (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta yaşayan ailesinin sevinç kaynağı oldu.

Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen Kayaalp'in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları hem büyük bir heyecan yaşadı hem de milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti.

Anne Sevgi Kayaalp, finali izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bir kez daha altın madalya almasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Oğlunun başarılarının devamını dileyen Kayaalp, "Hepimizin gözü aydın. Rıza bütün Türkiye'yi gururlandırdı, bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşımızı söyletti. Çok gururlanıyorum. O, orada güreşiyor ama ben de burada bitiyorum, halsiz kalıyorum, duadan başka bir şey gelmiyor aklıma. Annelik çok zor bir şey." diye konuştu.


- "Darısı olimpiyatlara"


Baba Kelami Kayaalp de çok gururlu olduğunu dile getirerek, "Şanlı bayrağımızı dalgalandırdı, bizi mutlu etti. Çok gururluyuz." dedi.

Milli güreşçinin ablası Arzu Coşkun da Rıza Kayaalp'in emeklerinin karşılığını aldığını vurguladı.

Dünya şampiyonasında Türk bayrağını dalgalandırdığı için kardeşiyle gurur duyduğunu anlatan Coşkun, "Ailesi olarak onu çok seviyoruz. O bizim her şeyimiz, gururumuz. Allah'ım hayırlısıyla olimpiyatları nasip eder inşallah. Darısı olimpiyatlara." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç final sonrası Sevgi Kayaalp'i telefonla arayarak oğlunun başarısından dolayı tebrik etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dünya Güreş ŞampiyonasıGüreşMilli Güreşçi Rıza KayaalpYozgat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5