Rıza Kayaalp'in şampiyonluğu ailesini gururlandırdı





YOZGAT (AA) - Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan milli güreşçi Rıza Kayaalp, Yozgat'ta yaşayan ailesinin sevinç kaynağı oldu.

Final müsabakasını evlerinde televizyondan izleyen Kayaalp'in annesi, babası, kardeşleri ve diğer akrabaları hem büyük bir heyecan yaşadı hem de milli güreşçinin altın madalyayı kazanması için dua etti.

Anne Sevgi Kayaalp, finali izledikten sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun bir kez daha altın madalya almasından dolayı çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

Oğlunun başarılarının devamını dileyen Kayaalp, "Hepimizin gözü aydın. Rıza bütün Türkiye'yi gururlandırdı, bayrağımızı dalgalandırdı, İstiklal Marşımızı söyletti. Çok gururlanıyorum. O, orada güreşiyor ama ben de burada bitiyorum, halsiz kalıyorum, duadan başka bir şey gelmiyor aklıma. Annelik çok zor bir şey." diye konuştu.





- "Darısı olimpiyatlara"





Baba Kelami Kayaalp de çok gururlu olduğunu dile getirerek, "Şanlı bayrağımızı dalgalandırdı, bizi mutlu etti. Çok gururluyuz." dedi.

Milli güreşçinin ablası Arzu Coşkun da Rıza Kayaalp'in emeklerinin karşılığını aldığını vurguladı.

Dünya şampiyonasında Türk bayrağını dalgalandırdığı için kardeşiyle gurur duyduğunu anlatan Coşkun, "Ailesi olarak onu çok seviyoruz. O bizim her şeyimiz, gururumuz. Allah'ım hayırlısıyla olimpiyatları nasip eder inşallah. Darısı olimpiyatlara." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç final sonrası Sevgi Kayaalp'i telefonla arayarak oğlunun başarısından dolayı tebrik etti.