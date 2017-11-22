Rize için kuvvetli sağanak ve yoğun kar yağışı uyarısı

ANKARA (AA) - Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların etkisini artırarak, Rize kıyılarında kuvvetli sağanak, iç kesimlerde ise kar şeklinde olmasının beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak, Rize kıyılarında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak, gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin 500 metre ve daha fazla yükseklikteki yerlerinde ise yoğun kar şeklinde olmasının tahmin edildiği duyuruldu.

Açıklamada, ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.