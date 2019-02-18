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Rize ve Artvin için kar uyarısı

ANKARA (AA) - Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'de başlayacak yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinin...

Rize ve Artvin için kar uyarısı
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ANKARA (AA) - Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Doğu Karadeniz'de başlayacak yağışların, Rize ve Artvin çevrelerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek buzlanma ve don ile kuvvetli rüzgar ve tipinin sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
KarMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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