Rize'de 25 taşkın koruma tesisi inşaatı sürüyor

RİZE (AA) - Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Rize'de 25 taşkın koruma tesisinin inşaatının devam ettiği bildirildi.

Orman ve Su İşleri̇ Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bin 500 milimetre yağış değeri ile Türkiye'de en çok yağış alan ve arazi yapısı sebebiyle sık sık doğal afetlere maruz kalan Rize'de inşa edilen taşkın koruma tesisleriyle muhtemel taşkın riskine karşı vatandaşların ve toprağın korunmasının hedeflendiği belirtildi.

Projeyle bölgedeki sorunlara köklü çözüm getirilmesinin amaçlandığına işaret edilen açıklamada, 370 milyon liraya mal edilmesi planlanan toplam 25 taşkın koruma tesisinin tamamlanmasıyla 8 ilçe, 29 köy, 18 mahalle ve 4 bin 490 dekar arazinin taşkın risklerinden korunmuş olacağı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yerleşim yerlerini muhtemel taşkın zararlarına karşı korumak gayesiyle büyük seferberlik içinde olduklarına dikkati çekti.

Aldığı yağışlar ve arazi şartları sebebiyle Rize'nin taşkın afetlerine maruz kalan bir şehir olduğunu anımsatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Muhtemel taşkın zararlarının önüne geçmek gayesiyle burada 25 taşkın koruma tesisinin yapımına devam ediyoruz. İnşa ettiğimiz bu tesislerle hem insanımızı hem de toprağımızı taşkın zararlarına karşı koruyacağız. Taşkınla mücadele için bugüne kadar nasıl gayret göstermişsek bundan sonra da aynı gayreti göstermeye devam edeceğiz."



