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Rize'de 2,5 ton hamsi 2 saatte tükendi

- Rize Belediyesince "Martı çığlıklarındaki gri lezzet" sloganıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Hamsi Festivali'nde, katılımcılara 2,5 ton hamsi ikram edildi

Rize'de 2,5 ton hamsi 2 saatte tükendi

RİZE (AA) - Rize Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Hamsi Festivali'nde, 2,5 ton hamsi 2 saatte tüketildi.

"Martı çığlıklarındaki gri lezzet" sloganıyla Rize Sahil Dolgu Alanı'nda düzenlenen festivalde, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize AK Parti Milletvekili Hikmet Ayar ile Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, ızgaraların başına geçerek vatandaşlara hamsi ikram etti.

Belediye görevlileri tarafından pişirilen 2,5 ton hamsi, şölene katılanlar tarafından 2 saatte tüketildi.

Festivale katılan yaklaşık 5 bin kişiye, hamsinin yanı sıra helva, ÇAYKUR Genel Müdürlüğünce alanda kurulan stantta çay ikramında bulunuldu.

Karadenizli sanatçıların konser verdiği festivalde, halat çekme ve hamsi yeme yarışması da yapıldı. Yarışmalarda dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Belediye Başkanı Reşat Kasap, gazetecilere yaptığı açıklamada, güzel havada çok güzel bir festival gerçekleştirdiklerini söyledi.

Rize Belediyesi olarak kültürel ve sosyal faaliyetler düzenlediklerini dile getiren Kasap, "Bu faaliyetlerden birini de burada çok yüksek katılımla gerçekleştiriyoruz. Yüksek katılım, vatandaşlarımızın bu tür kültürel festivalleri ne kadar önemsediği ve her yıl düzenlenmesi gerektiğinin göstergesidir." dedi.

Kasap, 2018 yılının Türkiye için hayırlara vesile olmasını dileyerek, vatandaşların yeni yılını kutladı.

Festivale katılan Keziban Çolak organizasyondan dolayı Rize Belediyesine teşekkür ederek, "Herkes biliyor ki hamsinin başkenti Rize'dir. Ailecek bu güzel havanın tadını hamsi yiyerek, horon oynayarak çıkarıyoruz." diye konuştu.

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