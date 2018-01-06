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Rize'de 40 ton küçük boy hamsiye el konuldu

RİZE (AA) - Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, 9 santimetreden küçük oldukları gerekçesiyle 40 ton hamsiye el konuldu. Alınan bilgiye göre, bakanlıkça 9 santimetrenin altında hamsi avlanmasının yasaklanması nedeniyle yürütülen...

Rize'de 40 ton küçük boy hamsiye el konuldu

RİZE (AA) - Rize Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce, 9 santimetreden küçük oldukları gerekçesiyle 40 ton hamsiye el konuldu.

Alınan bilgiye göre, bakanlıkça 9 santimetrenin altında hamsi avlanmasının yasaklanması nedeniyle yürütülen çalışma kapsamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekiplerince işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri ile ortaklaşa yapılan denetimde bir işletmede boyları 9 santimetrenin altında olduğu tespit edilen 40 ton hamsiye el konuldu. İşletme sahibine ise aynı suçu ikinci kez işlemesi nedeniyle "Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet"ten dolayı 2 bin 310 lira idari para cezası uygulandı.



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