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Rize'de altın ve gümüş kaçakçılığı operasyonu

- Midibüste yapılan aramada kaçak yollardan Gürcistan'a götürülmek istenen 2 kilo 614 gram altın ile 24 kilo 710 gram gümüş ele geçirildi

Rize'de altın ve gümüş kaçakçılığı operasyonu

RİZE (AA) - Rize'de midibüse yapılan aramada kaçak yollardan Gürcistan'a götürülmek istenen 2 kilo 614 gram altın ile 24 kilo 710 gram gümüş bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Gürcistan'a kaçak yollardan altın ve gümüş götürüleceği istihbaratına ulaşıldı.

Fındıklı ilçesi Karadeniz sahil yolunda yol kontrolü yapan ekipler, durumundan şüphelendikleri midibüsü durdurdu.

Araçta yapılan aramada, çeşitli şekil ve ebatlarda takı malzemesi olarak işlenmiş 2 kilo 614 gram altın ile 24 kilo 710 gram gümüş ve 11 kol saati ele geçirildi.

Midibüs şoförü T.A ile yolculardan C.K, İ.B ve Gürcistan uyruklu A.T. gözaltına alındı.

Altın ve gümüşlerin değerinin 400 bin lirayı bulduğu belirtildi.

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Gümüş Ve Altın Kaçaklığı OperasyonuGürcistanMidibüsRize
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