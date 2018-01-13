Rize'de altından dere akan caminin yıkımına başlandı

RİZE (AA) - Rize'de altından dere geçen Orta Cami, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkılıyor.

Rize Belediyesi ekipleri, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Çarşı Mahallesi'ndeki Orta Cami'nin yıkımına başladı.

Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alınmasının ardından vinç yardımı ile minarenin yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkımın tamamlanmasının ardından derenin üzeri açılarak aynı bölgede bulvar yapılacak.

Belediye, 2003 yılında Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna müracaat ederek, 1737 yılında yapılan ancak tahribat nedeniyle 1941'de yeniden inşa edilen koruma altındaki caminin yıkımı için izin istemişti.

Belediye, ilgili kurumun ibadethanenin yıkılabilmesi için aynı bölgede aslına uygun şekilde yeniden inşa edilmesi kararı üzerine Yeni Orta Cami'yi inşa ettirmiş ancak yeni yapının mevcut cami ile aynı özellikleri taşımadığı gerekçesiyle yıkıma izin verilmemişti.

Rize Belediyesinin, Timya Vadisi'nde Orta Cami'nin aslına uygun olarak yeni bir cami inşa ettirmesinin ardından kurul, Orta Cami'nin yıkımını onaylamıştı.



