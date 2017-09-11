Rize'de doktora darp iddiası

RİZE (AA) - Rize'nin Çayeli ilçesinde aile sağlık merkezinde görevli doktor, hasta yakını tarafından darbedildiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.
İddiaya göre, Yaka Mahallesi'ndeki Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Doktor İhsan Yılmaz, eşine ilaç yazdırmak için gelen M.K'ye hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söyledi.
Bunun üzerine çıkan tartışmanın ardından Yılmaz, kendisini darbettiği gerekçesiyle M.K. hakkında şikayetçi oldu.
Polis ekiplerince gözaltına alınan M.K, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Yılmaz'ın 10 gün iş göremez raporu aldığı öğrenildi.