Rize'de hastanede yangın

RİZE (AA) - Rize Devlet Hastanesinde elektrik trafosunda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'ndeki hastanenin çocuk acil servisinin bulunduğu zemin katındaki elektrik trafosunda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Rize Belediyesi itfaiye ekipleri, müdahale ettikleri alevleri kısa sürede söndürdü.



Yangın sebebiyle duman altında kalan çocuk acil servisindeki hastalar, hastanenin başka bölümlerine nakledildi.

Rize Kamu Hastaneleri Birliği Başkanı Dr. Gökhan Demiral, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 23.00 sularında, Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olan ve Devlet Hastanesi içerisinde hizmet veren çocuk acil kısmında bulunan elektrik panosunda yangın çıktığını belirterek, yangının hastane personeli ve itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığını söyledi.

Hastanede çocuk ve erişkin acil kısmında hiçbir sorun kalmadığını ifade eden Demiral, "Yataklı servis kısmında yatan çocuklarımızın güvenliği sağlandı. Gerekli havalandırma yapıldı. Duman sebebiyle oluşan sıkıntı giderildi. Gönül rahatlığı ile hastanemizde sıkıntı olmadığını ifade ediyoruz. Yangının kısa devre nedeniyle çıktığı belirtildi ama güvenlik güçlerinin tahkikatı devam ediyor. Yeni yılda böyle bir olay yaşadığımız için üzgünüz. Olumsuz bir durumun olmaması tek tesellimiz." dedi.

Gökhan Demiral, kısa süreli bir aksamanın ardından çocuk servisinin başka bir odada hizmet vermeye devam ettiğini kaydederek, hizmette bir aksama olmadığını da sözlerine ekledi.